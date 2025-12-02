Premiati a Palazzo San Giorgio i campioni nazionali di Dama: ‘Il Bianco e il Nero’ e ‘Nuovi Orizzonti’

Palazzo San Giorgio rivolge il suo tributo ai campioni di dama che negli ultimi mesi si sono distinti a livello nazionale. Notevoli i risultati ottenuti dalle ragazze e dai ragazzi dell’Asd “Il Bianco e il Nero” guidata da Antonino Cilione, Presidente regionale della Federazione Italiana Dama, e dall’Asd “Nuovi Orizzonti” del Presidente Giorgio Ghittoni, entrambi presenti alla cerimonia.

Al campionato italiano categoria provinciali che si è svolto a Palermo dal 14 al 16 novembre il podio è stato infatti tutto reggino: Riccardo Gattuso, Andrea Cammara e Domenico Martino. Mentre Ludovica Amaretti e Giorgia Coppolino sono arrivate rispettivamente prima e seconda al campionato italiano assoluto femminile lo scorso mese di maggio a Misano Adriatico. Poi, Jacopo Pio Cilione, si è classificato terzo ai campionati italiani giovanili categoria ‘prime mosse’ di Chianciano Terme. Infine, una menzione riservata a Giovanni Martino che ha partecipato ai campionati europei e mondiali di dama internazionale.

“Siamo orgogliosi di ricevere a Palazzo San Giorgio i giovani campioni di dama che hanno dato lustro alla nostra città, nelle competizioni nazionali che si sono svolte dal 14 al 16 novembre a Palermo e lo scorso maggio a Misano e Chianciano” – sono state le parole del Delegato comunale allo Sport Giovanni Latella, che ha aggiunto: “penso che possa essere considerato sport minore solo perché non ha la visibilità di cui godono altri discipline, ma certamente quella della dama, è un’attività che genera socialità ed aggregazione, per questo, sosterremo tutte le iniziative che la federazione provinciale deciderà di portare avanti”.

Il Vicesindaco Paolo Brunetti portando il saluto a nome del Sindaco Giuseppe Falcomatà ha garantito ai ragazzi e alla federazione il massimo sostegno dell’amministrazione: “In un tempo di iperdigitalizzazione e in un contesto in cui la dispersione e l’isolamento giovanile sono fenomeni diffusi, voi che praticate e difendete i valori di uno sport della mente, avete un ruolo fondamentale non solo in termini evidentemente sportivi, ma anche e soprattutto sociali. Capiamo anche lo sforzo delle famiglie a garantire ai propri figli la partecipazione alle gare in tutta Italia, e quanto sacrificio ci sia dietro un’attività che richiede impegno e dedizione. Per questo, mi sento di prendere l’impegno di sostenere, con il Sindaco e insieme a tutta l’amministrazione, il vostro movimento dando già da subito la disponibilità ad ospitare a Reggio Calabria i prossimi appuntamenti nazionali dei campionati di Dama”.