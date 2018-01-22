Ancora successi calabresi al Sigep di Rimini , oggi nella sala Neri in occasione della presentazione del libro” Sono Alberto Pica“, per ricordare un grande personaggio, leader rivoluzionario,sindacalista e imprenditore che ha contribuito a far diventare il gelato artigianale una delle punte di diamante dell’enogastronomia nazionale.

Il presidente dell’associazione nazionale gelateri italiana Vincenzo Pennestrî ( cremeria sottozero) alla presenza di numerose autorità, insieme al segretario nazionale dell’associazione esercenti di Roma Claudio Pica hanno conferito il titolo di cavaliere del gelato italiano juniores a Cesare De Stefano junior 13 anni ,figlio d’arte di Gelateria Cesare) .

Cesare sarà il responsabile nazionale della categoria e forse una volta formato , secondo quanto detto da Pica il nuovo possibile futuro presidente dell’associazione. Grande testimonianza di stima tra professionisti che dovrebbero essere rivali ma che invece da diversi anni stanno lavorando per far conoscere una Reggio migliore promuovendo il buon gelato artigianale i prodotti del territorio e i valori di amicizia e collaborazione .