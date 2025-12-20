Città Metropolitana, Natale ricco di eventi tra musica, arte e teatro

Decine di eventi sono inseriti nel cartellone natalizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria fino alla prossima Epifania. Musica, teatro, arte, cultura, danza, spettacoli legano tradizione e modernità in un palinsesto che esaudisce davvero ogni gusto e passione.

Comune per Comune procede il cartellone realizzato dall’Ente. Se Antonimina, Roccella Jonica, Montebello Jonico, Cardeto, Motta San Giovanni, Bova e Condofuri hanno già pregustato il bello di una programmazione ricca e variegata, il viaggio di Natale della Città Metropolitana procede oggi a San Roberto con Sonu anticu, Calanna con Cosimo Papandrea in concerto, Bagaladi con gli artisti di strada, Sant’Agata del Bianco, Scido, Placanica, Martone e Campo Calabro.

Tre gli appuntamenti di domani: a Rizziconi (Disco Party 90), Rosarno (Corona gospel), Terranova Sappo Minulio (Jazz Christmas with the R.J.O. Orchestra). Il 22 dicembre ad Oppido Mamertina ci saranno gli artisti di strada, mentre martedì 23 a Cosoleto il Natale si riempie con le voci del Coro Gospel Lirico, a Platì con il coro del maestro Tirotta, e a Laureana di Borrello con l’omaggio a Ennio Morricone. Si arriva al giorno di Santo Stefano: Ardore (Tarantella disco party by Calabria sona), Palizzi (Antigua), San Giovanni di Gerace (Duke fiscer heritage singers).

I grandi appuntamenti di fine anno e il Capodanno in piazza

Tantissimi gli eventi da cerchiare in rosso per il 27 dicembre: a Palmi si balla con gli Eiffel 65, a Bovalino arriva Davis Muccari, a Staiti si respirano Radici e Tradizioni, a Grotteria Molotov Entertainment – Il Cabaret della Fiamma, a Melicucco il Liberarte show, ad Anoia il Sonu anticu, a Varapodio il Man in garage dal titolo Infinity pop, a Fiumara lo spettacolo degli Artisti di strada e ad Agnana Calabra tutta la poesia di Natale in casa Cupiello.

Particolarmente folto anche il programma del 28 dicembre:

Pazzano : Orchestra di fiati Città di Pazzano concerto sinfonico;

: Orchestra di fiati Città di Pazzano concerto sinfonico; Gioia Tauro : Radici e Tradizioni;

: Radici e Tradizioni; Bagnara Calabra : Nostalgia ’90;

: Nostalgia ’90; Feroleto della Chiesa : Magico Natale;

: Magico Natale; Villa San Giovanni: Vox Libera.

I Cugini di Guidonia saranno a Locri il 29 dicembre, così come l’Orchestra di fiati Città di Pazzano concerto sinfonico a Samo e Daniele Silvestri a Cinquefrondi. Il giorno dopo da non perdere a Serrata gli artisti di strada, a Santo Stefano in Aspromonte il concerto di Mimmo Cavallaro, a Roccaforte del Greco il Magico Natale, a San Pietro di Caridà il Negro Spirituals e Gospel, a Santa Cristina d’Aspromonte il Coro Gospel Lirico, a Molochio lo spettacolo musicale Voci di donne.

Pronti a salutare il 2025 con gli eventi del 31 dicembre: a San Ferdinando il Celebrity Stars in concerto ed a Reggio Calabria, in piazza Indipendenza, la Vigilia di capodanno da passare insieme a Radio 105 ed al grande concerto di Rocco Hunt.

Il benvenuto al 2026 tra musica e tradizione

Il Teatro Francesco Cilea apre le porte al 2026 con l’ormai consueto e tradizionale Gran concerto di Capodanno che, per l’occasione, raddoppia con due esecuzioni in un teatro addobbato a festa. Il primo gennaio vedrà anche Clementino sul palco di Roccella Jonica, Mimmo Cavallaro a Cittanova, Paolo Belli e la Big Band a Melito Porto Salvo e Lorenzo Fragola a Polistena.

Il 3 gennaio da non perdere, a Monasterace, il concerto sinfonico dell’Orchestra di fiati Città di Pazzano; a Benestare la Tarantella disco party by Calabria sona e, a Bivongi, la Banda di Delianuova. Il 4 e 5 gennaio la R.J.O. Orchestra con il suo Jazz Christmas sarà di scena prima a Brancaleone e, poi, Gerace. Lo stesso lunedì il programma prosegue ad Africo con Beat 90’s e a Siderno con Magia ’90.

Il Cartellone della Città Metropolitana si chiude nel giorno dell’Epifania con Riviviamo gli anni ’90 Show Party a Careri, a Marina di Gioiosa Jonica con Il suono del Natale, a Sant’Alessio in Aspromonte con il Gospel, il maestro Bruno Tirotta a Reggio Calabria, presso il Museo Archeologico Nazionale e la Banda Città Metropolitana di Reggio Calabria.