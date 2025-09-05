Cittadinanza onoraria al Presidente della Fifa Infantino. Fissati giorno e orario
La location sarà la sala del Consiglio comunale “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio
05 Settembre 2025 - 10:22 | Redazione
Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Vincenzo Infantino, presidente della Fifa. L’appuntamento ufficiale è fissato per sabato 6 settembre alle ore 11, nella sala del Consiglio comunale “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.
Un riconoscimento alla carriera internazionale
Infantino, originario di Reggio Calabria, guida dal 2016 la Federazione internazionale di calcio, massimo organismo del pallone mondiale. La città ha scelto di tributargli un riconoscimento solenne, legato non solo alla sua carriera ma anche alle radici familiari che lo legano al territorio.
La cerimonia in Comune
La cerimonia si svolgerà alla presenza del sindaco, dei consiglieri comunali e delle autorità cittadine. Un momento simbolico che vuole sottolineare il legame tra Reggio Calabria e una delle figure più influenti dello sport mondiale.