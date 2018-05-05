Curiosi di scoprire come preparare in casa la brioche presente nei bar e nelle gelaterie della nostra regione? Tranquilli, il procedimento è abbastanza semplice e CityNow vi riporta qui la ricetta.

La brioche con il “cappello” o per meglio dire col “tuppo” è un dolce molto usato in Calabria ma in generale in tutto il Sud Italia.

Che si tratti di una prima colazione, di una merenda pomeridiana, di un pranzo, di una cena o di un qualsiasi spuntino, la brioche è la miglior compagna dei pasti calabresi. Accompagnata dal gelato, immersa in una buona granita o gustata senza nient’altro la brioche è la regina delle nostre estati. Anche se, si sa, qui in Calabria la brioche è un must per 365 giorni l’anno.

LA RICETTA

Ingredienti (per 4 brioches):

150 g di farina

150 g di farina manitoba

15 g di lievito di birra

latte

3 uova

50 g di zucchero

125 g di burro

sale

1 cucchiaio di miele

1 bustina di vanillina

la buccia grattugiata di mezzo limone.

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Preparazione:

Per prima cosa sbriciolate il lievito in una ciotola e stemperatelo con 2-3 cucchiai di latte tiepido.

Lavorate 2 uova con lo zucchero e un pizzico di sale. Aggiungete il burro sciolto, la vanillina, il lievito, il miele, la farina e la buccia grattugiata di mezzo limone. Lavorate l’impasto con le mani finché gli ingredienti saranno ben amalgamati e la farina avrà assorbito sia le uova che il burro.

A questo punto adagiate la pasta sul vostro piano di lavoro e continuate a lavorarla con le mani, aiutandovi con una paletta per staccarla dal piano. L’impasto può, inizialmente, risultare morbido e appiccicoso ma non aggiungete farina, deve essere proprio cosi. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo, elastico, e piuttosto morbido, copritelo e fatelo lievitare per 2 ore.

Dopodichè prendete la pasta e lavoratela ancora energicamente. Dividete la pasta in quattro, poi dividete ancora ogni porzione in due terzi e un terzo. Su una teglia da forno adagiatevi sul fondo la porzione più grossa di pasta, incavatela un po’ nella parte centrale e mettete sopra la porzione più piccola a forma di pallina.

Fate di nuovo lievitare in un luogo caldo per due ore. Spennellate le brioches con l’uovo e il latte e mettete in forno caldo a 170° sul ripiano centrale per 20 minuti.

Le brioches possono essere congelate crude e poi fatte cuocere in forno per 30 minuti, oppure cotte e lasciarle scongelare a temperatura ambiente o al microonde.