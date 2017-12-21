Nei giorni scorsi la Giunta regionale – dipartimento Turismo Beni culturali Istruzione e Cultura ha provveduto alla nomina dei membri che comporranno la Commissione regionale dello Sport, prevista dall’articolo 9 della legge regionale 22 novembre 2010, n° 28.

Tra coloro che sono stati chiamati ad assumere tale incarico figura Antonio Eraclini, presidente provinciale di Reggio Calabria dell’Asc (Attività Sportive Confederate), nonché consigliere nazionale del medesimo ente di promozione sportiva.

La nomina è avvenuta con delibera di Giunta n° 534 e con decreto del Governatore della Calabria On. Mario Oliverio.

La Commissione regionale dello Sport, costituita con decreto del presidente della Regione, è composta dal consigliere regionale delegato allo sport Giovanni Nucera, dalla dirigente generale del dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo Sonia Tallarico, dal dirigente del settore Sport Consolata Loddo, dal presidente (o da un suo delegato) del Comitato regionale del Coni, dal dirigente dell’Uffico Scolastico Regionale Rosario Mercuri, dal direttore della Scuola regionale del Coni o da un suo delegato, dal delegato dell’Anci Rosanna Palazzo ed infine da sei rappresentanti fra Federazioni sportive nazionali, enti nazionali di promozione sportiva ed esperti in materia sportiva nominati a seguito di avviso pubblico dalla Giunta regionale, dopo aver valutato le competenze sportive acquisite, i meriti sportivi e gli incarichi sia regionali che nazionali svolti.

E’ un organo consultivo della Regione che esprimerà parere obbligatorio sugli argomenti sottoposti al suo esame e per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell’ambito dello sport e dello spettacolo.

“Non nascondo di certo la mia soddisfazione per essere stato prescelto a ricoprire un incarico che è oggettivamente gratificante ma nel contempo pone un carico di responsabilità che viene alleviato solo dalla mia profonda passione sportiva – dichiara Eraclini – Per questo importante riconoscimento sento il dovere di ringraziare quanti hanno inteso scommettere sulla mia caparbietà a recare un contributo fattivo al servizio dello sport calabrese che necessita più che mai di essere sostenuto e incentivato. Pur avendo dato a suo tempo la mia disponibilità, è una nomina del tutto inaspettata. Ho pensato che la mia relativa giovane età non giocasse a favore della scelta che doveva compiersi. Del resto i posti riservati ai rappresentanti degli enti di promozione sportiva in seno alla Commissione non erano certamente numerosi, per cui ritenevo fosse abbastanza complicato nutrire così alte aspirazioni. L’epilogo che invece mi ha visto insignito di un incarico così pregnante per lo sviluppo dello sport dell’intera regione, mi riempie di orgoglio e nel contempo mi fa avvertire il peso della responsabilità che ne deriva. E’ un fardello a cui ho aspirato e che benché gravoso voglio onorare con impegno, attingendo al bagaglio di esperienze cumulate in tutti questi anni di attività e all’opportunità dei contatti qualificati grazie all’incarico di consigliere nazionale del nostro ente che mi onoro di presiedere a livello provinciale. Probabilmente nella scelta avrà giocato il fatto che pur essendo meritorio riuscire a gestire bene una struttura associazionistica già collaudata e sviluppata, ancora più meritoria sarà stata ritenuta la capacità di crearne una nuova, dispiegandola sul territorio con numeri confortanti che per amor di modestia, in questa fase, non ritengo opportuno snocciolare. Una nuova sfida si apre dinanzi a noi e come è nostro costume non ci tireremo indietro”. In commissione entra pure Francesco Scagliola, in quota eps con l’effigie dell’Asc. Altro motivo d’orgoglio quindi per la squadra di Eraclini, per il quale “collaborare con chi rappresenta lo sport calabrese nelle istituzioni, come il consigliere regionale Nucera, sarà un ottimo stimolo per migliorarsi e una grande occasione per lavorare con l’obiettivo comune di migliorare le condizioni dello sport in Calabria”.