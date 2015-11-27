Vodafone Italia: ”Insieme a scuola di internet’ corsi gratuiti per gli over 55
Tre incontri gratuiti dedicati a tablet, internet e social network: il Comune promuove il progetto della Fondazione Vodafone Italia con Confindustria Reggio Calabria
27 Novembre 2015 - 11:38 | di Vincenzo Comi
L’Amministrazione Falcomatà con l’assessore alla Smart City ing. Agata Quattrone rende noto che sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti per aspiranti principianti dell’utilizzo del tablet e del web over 55.
Il Comune e l’assessorato Smart City promuovono in città il progetto “Insieme a Scuola di Internet” della Fondazione Vodafone Italia in collaborazione con Confindustria Reggio Calabria.
Date e sede dei corsi
I primi corsi, organizzati nell’ambito della manifestazione “REGGIO CITTÀ APERTA: ATTIVI, DIGITALI E TRASPARENTI”, si terranno nei giorni 16-17-18 Dicembre p.v. ore 16.00-19.00 e prevedono 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno presso le aule di Confindustria in via del Torrione 96 sui seguenti argomenti: Uso del Tablet; Uso di Internet; Uso dei Social Network (Facebook, Twitter, ecc.).
I corsi, completamente gratuiti, saranno focalizzati sull’utilizzo di tablet per formare gli over 55 in quattro ambiti di interesse: comunicazione, utilità, informazione e benessere.
Come iscriversi ai corsi
Per partecipare sarà sufficiente compilare un semplice modulo di iscrizione scaricabile dal sito web del comune (http://www.reggiocal.it/) che debitamente firmato dovrà essere consegnato brevi manu alla reception del Comune di Reggio Calabria c/o Palazzo San Giorgio – Piazza Italia; oppure inviato via e-mail al seguente indirizzo: assess.sviluppourban@reggiocal.it.
Fondazione Vodafone Italia, con l’obiettivo di colmare il divario digitale culturale, offre la possibilità alla generazione over 55 di scoprire le potenzialità delle nuove tecnologie e imparare ad utilizzare i nuovi strumenti digitali grazie all’aiuto di giovani formatori opportunamente formati e retribuiti. Sono ad oggi circa 200.000 i senior gia’ formati in oltre 800 comuni d’Italia, e ora “Insieme a Scuola di Internet” arriva anche a Reggio Calabria.
«Aumentare le competenze digitali dei cittadini – ha commentato l’Assessore Agata Quattrone – è una delle precondizioni abilitanti per fare di Reggio Calabria una città intelligente, aumentare la qualità di vita sul nostro territorio e ridurre la distanza fra Pubblica Amministrazione e cittadini. E’ per questo che con diverse iniziative questo assessorato punta alla diffusione della cultura digital e a fornire gli strumenti di accesso alle tecnologie. A tal proposito la tre giorni #reggiocittaperta sarà occasione per presentare alla città i progetti avviati per la promozione delle eskills for jobs per cittadini, dipendenti della PA, imprese e studenti».
«E’ un’operazione a costo zero per il Comune che ci consente di offrire un importante servizio ai cittadini – ha commentato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – le competenze digitali sono uno strumento di partecipazione che dobbiamo incentivare. In questo primo anno abbiamo puntato molto sull’innovazione e sulla semplificazione amministrativa. E’ un passaggio essenziale, che consente ai cittadini di essere sempre a conoscenza di ciò che avviene dentro il Palazzo e di diventare attore partecipe delle procedure amministrative».
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