City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Vodafone Italia: ”Insieme a scuola di internet’ corsi gratuiti per gli over 55

Tre incontri gratuiti dedicati a tablet, internet e social network: il Comune promuove il progetto della Fondazione Vodafone Italia con Confindustria Reggio Calabria

27 Novembre 2015 - 11:38 | di Vincenzo Comi

Modulo di iscrizione ai corsi Insieme a scuola di internet

L’Amministrazione Falcomatà con l’assessore alla Smart City ing. Agata Quattrone rende noto che sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti per aspiranti principianti dell’utilizzo del tablet  e del web over 55.

Il Comune e l’assessorato Smart City promuovono in città il progetto “Insieme a Scuola di Internet” della Fondazione Vodafone Italia in collaborazione con Confindustria Reggio Calabria.

Date e sede dei corsi

I primi corsi, organizzati nell’ambito della manifestazione “REGGIO CITTÀ APERTA: ATTIVI, DIGITALI E TRASPARENTI”, si terranno nei giorni 16-17-18 Dicembre p.v. ore 16.00-19.00 e prevedono 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno presso le aule di Confindustria in  via del Torrione 96 sui seguenti argomenti: Uso del  Tablet;  Uso di Internet; Uso dei Social Network (Facebook, Twitter, ecc.).

I corsi, completamente gratuiti, saranno focalizzati sull’utilizzo di tablet per formare gli over 55 in quattro ambiti di interesse: comunicazione, utilità, informazione e benessere.

Come iscriversi ai corsi

Per partecipare sarà sufficiente compilare un semplice modulo di iscrizione scaricabile dal sito web del comune (http://www.reggiocal.it/) che debitamente firmato dovrà essere consegnato brevi manu alla reception del Comune di Reggio Calabria c/o Palazzo San Giorgio – Piazza Italia; oppure inviato via e-mail al seguente indirizzo: assess.sviluppourban@reggiocal.it.

Fondazione Vodafone Italia, con l’obiettivo di colmare il divario digitale culturale, offre la possibilità alla generazione over 55 di scoprire le potenzialità delle nuove tecnologie e imparare ad utilizzare i nuovi strumenti digitali grazie all’aiuto di giovani formatori opportunamente formati e retribuiti. Sono ad oggi circa 200.000 i senior gia’ formati in oltre 800 comuni d’Italia, e ora “Insieme a Scuola di Internet” arriva  anche a Reggio Calabria.

«Aumentare le competenze digitali dei cittadini – ha commentato l’Assessore Agata Quattrone – è una delle precondizioni abilitanti per fare di Reggio Calabria una città intelligente, aumentare la qualità di vita sul nostro territorio e ridurre la distanza fra Pubblica Amministrazione e cittadini. E’ per questo che con diverse iniziative questo assessorato punta alla diffusione della cultura digital e a fornire gli strumenti di accesso alle tecnologie. A tal proposito la tre giorni #reggiocittaperta sarà occasione per presentare alla città i progetti avviati per la promozione delle eskills for jobs per cittadini, dipendenti della PA, imprese e studenti».

«E’ un’operazione a costo zero per il Comune che ci consente di offrire un importante servizio ai cittadini – ha commentato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – le competenze digitali sono uno strumento di partecipazione che dobbiamo incentivare. In questo primo anno abbiamo puntato molto sull’innovazione e sulla semplificazione amministrativa. E’ un passaggio essenziale, che consente ai cittadini di essere sempre a conoscenza di ciò che avviene dentro il Palazzo e di diventare attore partecipe delle procedure amministrative».

Insieme a scuola di internet, corsi gratuiti Vodafone per over 55 promossi dal Comune di Reggio Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ConfindustriaReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?