Percorso formativo più flessibile, la metà delle lezioni si terrà online. Restano in presenza laboratori, attività pratiche e stage

Novità importante per chi ha già scelto di iscriversi e per chi sta ancora valutando la partecipazione al corso per Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille promosso dalla Cooperativa Sociale “Libero Nocera”.

Per agevolare la frequenza e venire incontro alle esigenze manifestate da diversi candidati corsisti, la Cooperativa ha deciso di introdurre la Formazione a Distanza per una parte delle lezioni teoriche.

In concreto, delle 360 ore previste per la formazione teorica, 180 potranno essere seguite online, direttamente da casa, attraverso un’apposita piattaforma informatica. Una soluzione che punta a rendere il percorso più facilmente conciliabile con impegni lavorativi, familiari e personali, senza modificare le attività pratiche che continueranno a svolgersi in presenza.

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180 ore di teoria potranno essere seguite da casa

La nuova organizzazione prevede quindi che metà delle ore teoriche venga erogata in modalità FAD.

I corsisti potranno seguire le lezioni online senza la necessità di raggiungere fisicamente la sede formativa.

Nel dettaglio, resteranno confermate le attività in aula il lunedì e il venerdì mattina, mentre il mercoledì e il giovedì pomeriggio le lezioni teoriche si svolgeranno da remoto.

La scelta nasce proprio dalle richieste raccolte durante la fase di regolarizzazione delle iscrizioni e ha l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile al percorso.

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Laboratori, pratica e stage restano in presenza

La formazione a distanza riguarderà esclusivamente una parte delle lezioni teoriche.

Restano infatti escluse dalla FAD tutte le attività per le quali è fondamentale la partecipazione diretta: laboratori, formazione pratica e stage continueranno a svolgersi in presenza.

Rimane quindi invariata la struttura complessiva del corso, della durata di 600 ore, che combina formazione teorica, laboratorio ed esperienza sul campo.

Il percorso prevede infatti 360 ore di formazione teorica, 60 ore di laboratorio e 180 ore di formazione on the job, articolate tra attività pratica e stage presso scuole e strutture socio-educative convenzionate del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Una possibilità in più per chi vuole iscriversi

Con l’introduzione delle 180 ore in FAD, la Cooperativa “Libero Nocera” punta a rispondere in maniera concreta alle esigenze emerse in queste settimane e a facilitare la partecipazione di chi è interessato a conseguire la qualifica di Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille.

Il corso è rivolto a maggiorenni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e permette, al termine del percorso e dopo il superamento dell’esame previsto, di conseguire l’Attestato di Qualifica.

Le iscrizioni restano aperte e chi sta valutando la partecipazione può rivolgersi direttamente alla segreteria didattica per conoscere tutti i dettagli sulla nuova organizzazione delle lezioni e sulle modalità di iscrizione.

Per informazioni è possibile contattare la Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, in via Modena 14 a Reggio Calabria, al numero 0965 622926, all’indirizzo email direzione@liberonocera.it o attraverso il sito www.liberonocera.it.