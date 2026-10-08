City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

David Di Michele: ‘La Reggina è la Juventus della Serie D. Faccio il tifo’

"Ci sono tutti i presupposti per tornare tra i professionisti"

08 Ottobre 2026 - 10:33 | Redazione

D Michele Operazione Nostalgia

Per David Di Michele la Serie D non è affatto la dimensione della Reggina: durante un’intervista esclusiva concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex calciatore ha dichiarato che gli amaranto meritano ben altri palcoscenici, e che quest’anno ci sono tutte le carte in regola per tornare a vedere la squadra di Marchionni tra i professionisti.

Leggi anche

La Reggina è prima in Serie D: può essere l’anno del ritorno tra i professionisti? Quanto può essere importante per il club il passaggio della società a Lotito?

La Reggina merita molto di più rispetto alla Serie D, è la Juventus della categoria. Marchionni è un ottimo allenatore, sta facendo un grandissimo lavoro. Perdere una partita, contro una squadra come il Trapani, ci può stare. Questa sconfitta non deve distogliere i ragazzi dai propri obiettivi. Claudio Lotito ha portato una ventata di entusiasmo alla piazza e all’ambiente, spero che duri il più a lungo possibile. Mi auguro che la Reggina possa tornare presto tra i professionisti. Ci sono tutti i presupposti, anche a livello societario, per farlo. Faccio sicuramente il tifo per loro“.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?