David Di Michele: ‘La Reggina è la Juventus della Serie D. Faccio il tifo’

Per David Di Michele la Serie D non è affatto la dimensione della Reggina: durante un’intervista esclusiva concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex calciatore ha dichiarato che gli amaranto meritano ben altri palcoscenici, e che quest’anno ci sono tutte le carte in regola per tornare a vedere la squadra di Marchionni tra i professionisti.

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La Reggina è prima in Serie D: può essere l’anno del ritorno tra i professionisti? Quanto può essere importante per il club il passaggio della società a Lotito?

“La Reggina merita molto di più rispetto alla Serie D, è la Juventus della categoria. Marchionni è un ottimo allenatore, sta facendo un grandissimo lavoro. Perdere una partita, contro una squadra come il Trapani, ci può stare. Questa sconfitta non deve distogliere i ragazzi dai propri obiettivi. Claudio Lotito ha portato una ventata di entusiasmo alla piazza e all’ambiente, spero che duri il più a lungo possibile. Mi auguro che la Reggina possa tornare presto tra i professionisti. Ci sono tutti i presupposti, anche a livello societario, per farlo. Faccio sicuramente il tifo per loro“.