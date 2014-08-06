DeaFest 2014: ecco il programma della seconda tappa!

Si terrà oggi, mercoledì 6 agosto 2014, la seconda attesa tappa del DEAfest2014, dopo il grande successo di Villa Mesa. Nella tradizionale location di Calanna, dove protagonista sarà l’isola grecanica della città metropolitana di Reggio Calabria, il programma prevede dalle ore 18,00 l’inaugurazione della Mostra fotografica, L’area dei greci di Calabria della provincia di Reggio Calabria, A cura di Associazione “I Chora” di Bova.

Alle 19,00 sarà la prima della rassegna di proiezioni Visioni dalla citta’ metropolitana, con il cortometraggio “L’area grecanica del Parco Nazionale dell’Aspromonte”, a cura di Parco Nazionale dell’Aspromonte, al quale farà seguito l’incontro “natura, cultura, identita’ – La fruizione turistica nella Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria, al quale prenderanno parte Domenico Romeo, Sindaco di Calanna, Salvatore Mafrici, Sindaco di Condofuri; Pietro Fallanca, Sindaco di Cardeto; Antonio Domenico Principato, Sindaco di Staiti; Gianfranco Marino, Responsabile comunicazione Rotary Club Area Grecanica; Carmelo Nucera, Circolo Apodiafazi e Francesco Cannizzaro, Consigliere delegato a Turismo e Spettacoli della Provincia di Reggio Calabria. Dalle 21 sarà la grande enogastronomia del Festival ad avviare la programmazione, con VIII Edizione della sagra “Panza china fa cantari’” – Prodotti e sapori della Vallata del Gallico, a cura della pro-loco di Calanna, che presenterà tra l’altro il piatto omaggio all’area Grecanica, la “Lestopitta”. Chiuderà, alle 22,30, il concerto dei CUMELCA, uno dei gruppi storici dell’Ara Grecanica. Ipnotica e infaticabile, la musica dei “Cumelca” farà ballare il grande pubblico del DEAfest nello straordinario contesto panoramico del Belvedere di Calanna. Lo Stretto e l’Area Grecanica si abbracciano al ritmo della grande musica tradizionale. Mercoledì 6 Agosto – CalannaL’isola grecanica Programma Dalle ore 18,00 – Teatro Don Giacomo Vareschi di CalannaMostra fotograficaL’area dei greci di calabria della provincia di reggio calabriaA cura di Associazione “I Chora” di Bova Ore 19,00 – Teatro Don Giacomo Vareschi di CalannaProiezioniVisioni dalla citta’ metropolitana“L’area grecanica del Parco Nazionale dell’Aspromonte”A cura di Parco Nazionale dell’Aspromonte A seguire: Incontronatura, cultura, identita’La fruizione turistica nella Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria Saluti:Domenico Romeo, Sindaco di CalannaCoordina:Giusy Caminiti, Gazzetta del SudIntervengono:Salvatore Mafrici, Sindaco di CondofuriPietro Fallanca, Sindaco di CardetoAntonio Domenico Principato, Sindaco di StaitiGianfranco Marino, Responsabile comunicazione Rotary Club Area GrecanicaCarmelo Nucera, Circolo ApodiafaziConclude:Francesco Cannizzaro, Consigliere delegato a Turismo e Spettacoli della Provincia di Reggio Calabria Ore 21,00 – EnogastronomiaVIII Edizione sagra “Panza china fa cantari’”Prodotti e sapori della Vallata del Gallico A cura della pro-loco di CalannaPiatto omaggio all’area Grecanica: la “Lestopitta” (a cura di Associazione I Chora) Ore 22,30 – Piazza BelvedereConcertoCUMELCAin ConcertoI ritmi vorticosi e imperdibili di uno dei gruppi storici dell’Ara Grecanica (Gallicianò). Ipnotica e infaticabile, la musica dei “Cumelca” farà ballare il grande pubblico del DEAfest nello straordinario contesto panoramico del Belvedere di Calanna. Lo Stretto e l’Area Grecanica si abbracciano al ritmo della grande musica tradizionale.