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Delegazione Psicologi Calabresi: “Questa volta non ci fermeremo”

Gli psicologi trasferiti dalla Regione alle Aziende Sanitarie da dieci anni chiedono l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica e annunciano lo stop

05 Luglio 2017 - 10:36 | di Eva Curatola

Psicologo monaco, immagine sulla vertenza degli psicologi calabresi nelle Asp

E’ quanto, con forza, sostengono gli psicologi che ormai da dieci anni sono stati trasferiti dalla Regione Calabria alle Aziende Sanitarie senza essere inquadrati nella dirigenza sanitaria non medica.

Durante il sit-in da loro tenuto davanti la sede del Consiglio Regionale il 29.06.2017 insieme al Dott. F Campolo, Presidente dell’Ordine degli Psicologi Calabresi, una delegazione è stata ricevuta dal Presidente del gruppo consiliare di Cdl, Francesco Cannizzaro, dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Dr Antonio Marziale e dall’Assessora D.ssa Federica Roccisano in rappresentanza del Presidente Dr. M. Oliverio, che hanno sottolineato la volontà e la necessità di arrivare al più presto alla soluzione definitiva di una vicenda che si trascina ormai da tantissimi anni.

Questa volta una mancata risposta porterebbe noi professionisti, stanchi delle tante promesse ricevute nei decenni e mai realizzate, ad una astensione immediata dal lavoro, bloccando di fatto i servizi di assistenza psicologica espletati nelle Asp calabresi, rivolti in prevalenza ad una fascia di età che va da 0 a 18 anni, che si sa essere da sempre l’utenza più debole e più bisognosa.

Gli psicologi ringraziano il consigliere regionale Mario Magno per aver voluto, pubblicamente, manifestare la propria solidarietà in un articolo, che in modo chiaro e preciso, descrive le mortificazioni che da anni subiscono questi professionisti.

Delegazione degli Psicologi Giovanna Molinaro; Fiorella Migliorese; Carlo Sestito

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