Cresce l’attesa per Reggina-Vibonese: saranno in tanti i tifosi rossoblu

Grande partecipazione della tifoseria della Vibonese in vista della trasferta al Granillo contro la Reggina. Il club ha prenotato un secondo bus, che partirà soltanto al raggiungimento della capienza massima.

Cresce l’attesa per il derby tra Reggina e Vibonese, in programma domenica allo stadio Oreste Granillo. La sfida, valida per la settima giornata del campionato di Serie D, girone I, sta richiamando l’attenzione anche della tifoseria rossoblù, pronta a sostenere la propria squadra in trasferta.

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La Vibonese ha comunicato che il primo autobus messo gratuitamente a disposizione dei sostenitori ha già raggiunto la capienza massima. Un dato che testimonia l’interesse dei tifosi vibonesi per una partita particolarmente sentita.

Considerato l’elevato numero di richieste, l’amministratore unico della società, Cosimo Vullo, ha deciso di bloccare un secondo autobus, con l’obiettivo di rispondere alle ulteriori adesioni già arrivate alla segreteria del club, precisando che sarà confermato soltanto se verranno occupati tutti i posti disponibili.

La risposta dei sostenitori rossoblù conferma il clima di attesa che accompagna la sfida del Granillo. Una partita importante per entrambe le formazioni, con la Vibonese che potrà certamente contare anche sul sostegno dei propri tifosi sugli spalti.