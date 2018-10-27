Diga del Menta: countdown quasi al termine. Falcomatà: ‘Ecco come funzionerà’ – VIDEO
Sorical diffonde un video tecnico sul funzionamento della diga del Menta: il 28 ottobre l'avvio della fornitura idrica a Reggio Calabria con tre eventi e un concerto
27 Ottobre 2018 - 18:20 | di Eva Curatola
Molti cittadini in questi giorni di fermento si domandano come funzionerà la Diga del Menta adesso che la sua acqua arriverà finalmente nelle case dei reggini. Per questo motivo Sorical SpA ha realizzato un video tecnico in cui viene illustrato a tutti il funzionamento dell’opera pubblica del settore idropotabile più grande mai realizzata in Calabria negli ultimi 40 anni.
L’appuntamento del 28 ottobre
Il countdown è quasi al termine, mancano ormai meno di 24 ore all’appuntamento del 28 ottobre tra Istituzioni e cittadini per l’avvio della fornitura idrica a Reggio Calabria.
Alle 11, presso l’impianto di potabilizzazione in località Armo di Gallina, ci sarà la benedizione degli impianti da parte dell’arcivescovo metropolita monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, con l’avvio della fornitura idrica ed una conferenza stampa con Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria; Luigi Incarnato, commissario liquidatore della Sorical; Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria.
Dalla fonte Tre Fontane al convegno e al concerto
Alle 16, il secondo evento presso la rotonda di via Reggio Campi, all’incrocio con via Emilio Cuzzocrea, di fronte la Chiesa di San Paolo. ‘Insieme a bere l’acqua del Menta’, è il titolo dell’evento in cui si prevede la riattivazione della fonte ‘Tre Fontane – San Paolo’ alimentata dall’acqua della Diga del Menta.
Alle 17:30, nella sala consiliare Piero Battaglia di Palazzo San Giorgio il terzo evento, con un convegno ‘Dalla Diga del Menta al sistema idrico integrato dell’acqua a Reggio Calabria’ con Giuseppe Falcomatà, Luigi Incarnato, Domenico Pallaria (Dir. Gen. Regione Calabria), Paolo Brunetti ( Consigliere comunale), Domenico Penna (Sindaco di Rocca Forte del Greco), Domenico Creazzo (Presidente f.f. del Parco dell’Aspromonte), e Mario Oliverio.
Alle 19, infine, l’ultimo appuntamento della giornata al Teatro Cilea di Reggio Calabria con un concerto di orchestra e coro dello stesso Teatro diretto dal Maestro Alessandro Tirotta.
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