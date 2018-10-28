Diga del Menta, il grande giorno è arrivato

Dopo oltre 30 anni arriva l'acqua del Menta nelle case dei reggini: quattro eventi per l'avvio della fornitura idrica e la chiusura dei pozzi salmastri

Ci siamo. Tra poco meno di un’ora a Reggio Calabria si terranno una serie di eventi storici per la nostra città. Dopo oltre 30 arriva finalmente l’acqua nelle case dei reggini.

Grazie all’intervento della Regione Calabria che ha investito 25 milioni di euro, si è potuto rimettere in piedi il cantiere per la costruzione del sistema idrico del Menta.

Sinergia ed impegno delle istituzioni in particolare tra il Comune di Reggio Calabria e la Sorical. Saranno dunque chiusi i pozzi salmastri ed i cittadini di Reggio, la città più grande della Calabria, potranno bere acqua sana e priva di residui salini. Molto intensa la giornata di oggi 28 ottobre, con 4 avvenimenti che segneranno l’importanza dell’evento.

Il programma della giornata del 28 ottobre

Alle 11, presso l’impianto di potabilizzazione in località Armo di Gallina, ci sarà la benedizione degli impianti da parte dell’Arcivescovo Metropolita Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, con l’avvio della fornitura idrica ed una conferenza stampa con Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria; Luigi Incarnato, Commissario liquidatore della Sorical; Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria.

Alle 16, il secondo evento presso la rotonda di via Reggio Campi, all’incrocio con via Emilio Cuzzocrea, di fronte la Chiesa di San Paolo. “Insieme a bere l’acqua del Menta”, è il titolo dell’evento in cui si prevede la riattivazione della fonte “Tre Fontane – San Paolo” alimentata dall’acqua della Diga del Menta.

Il convegno a Palazzo San Giorgio e il concerto al Cilea

Alle 17:30, nella sala consiliare Piero Battaglia di Palazzo San Giorgio il terzo evento, con un convegno “Dalla Diga del Menta al sistema idrico integrato dell’acqua a Reggio Calabria’’ con Giuseppe Falcomatà, Luigi Incarnato, Domenico Pallaria (Dir. Gen. Regione Calabria), Paolo Brunetti ( Consigliere comunale), Domenico Penna (Sindaco di Rocca Forte del Greco), Domenico Creazzo (Presidente f.f. del Parco dell’Aspromonte), e Mario Oliverio.

Alle 19, infine, l’ultimo appuntamento della giornata al Teatro Cilea di Reggio Calabria con un concerto di orchestra e coro dello stesso Teatro diretto dal Maestro Alessandro Tirotta.

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