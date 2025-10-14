Reggio, dissuasori ‘parcheggiati’ al Cedir da 3 mesi. Promessa mancata del Comune

Sono ormai diventati parte integrante del Centro Direzionale, quasi da affezionarsene. Da ormai 3 mesi, fanno ‘bella’ mostra di sè numerosi dissuasori mobili all’interno del Cedir di Reggio Calabria. Una delle strade che costeggia l’edificio infatti è completamente occupata dai dissuasori, che impediscono il passaggio ai tanti cittadini che per motivi di lavoro o svago di recano quotidianamente in quei luoghi.

Non certamente una immagine che restituisce decoro e pulizia della città, peraltro nel cuore degli uffici giudiziari, a pochi metri dal costruendo Palazzo di Giustizia. Mancata -e non di poco- la promessa di rimozione effettuata dall’amministrazione comunale. Dopo le numerose segnalazioni pervenute alla nostra redazione, lo scorso agosto avevamo l’amministrazione comunale per avere delucidazioni rispetto ai dissuasori parcheggiati da diversi giorni in modo poco elegante al Cedir.

“Siamo a conoscenza di questa spiacevole vicenda, ci scusiamo con i cittadini per il disagio. I dissuasori saranno rimossi al più presto, probabilmente già nei giorni immediatamente successivi al Ferragosto. Per il momento l’area è stata recintata per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti”, la comunicazione ricevuta da Palazzo San Giorgio.

Non è passato soltanto Ferragosto, ma anche agosto e settembre, ed è scivolata via anche la prima metà di ottobre (elezioni regionali comprese). I dissuasori mobili però resistono e sono ancora lì.

Immobili, a mostrare il degrado e la lentezza -inaccettabile- da parte dell’amministrazione comunale nel risolvere anche le più semplici operazioni che possono restituire decoro e dignità ad uno dei luoghi più importanti e frequentati di Reggio Calabria.