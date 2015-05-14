Domenica 17 maggio manifestazione Arcigay “Stesso amore stessi diritti”

Il 17 maggio del 1990 l’Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva finalmente l’omosessualità dalla lista delle patologie mentali nella classificazione internazionale delle malattie. In ricordo di quella storica decisione, l’Unione Europea nel 2007 ha indetto per il 17 maggio di ogni anno la Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia per creare uno spazio di riflessioni e azioni per denunciare e lottare contro ogni violenza fisica, psicologica o simbolica legata all’orientamento sessuale e alla identità di genere.La Giornata Internazionale contro l’omofobia costituisce un momento importante per porre al centro del dibattito pubblico il tema del diritto di tutti i cittadini a vedersi garantita l’uguaglianza e la parità di trattamento, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere.

Purtroppo ancora oggi le persone LGBT sono vittime di gravi violenze e discriminazioni dovute principalmente all’ignoranza e al pregiudizio. Siamo convinti che la lotta ad ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle persone LGBT richieda un intervento sia sul piano culturale, per scardinare gli stereotipi e i pregiudizi che stanno alla base degli atti e dei comportamenti omofobici e transfobici, sia sul piano giuridico. Per questo motivo, quest’anno abbiamo deciso di mettere a fuoco come tema centrale quello degli UGUALI DIRITTI come fonte positiva per il contrasto ad ogni forma di discriminazione.

Lo slogan “STESSO AMORE, STESSI DIRITTI” vuole richiamare l’attenzione sull’obiettivo della piena uguaglianza e pari opportunità ribadendo il concetto che un Paese realmente civile e laico non può lasciare che alcuni cittadini abbiamo meno tutele di altri. Riteniamo che sia molto importante dare visibilità al tema dell’omofobia, per stimolare quel cambiamento culturale che porterà anche nel nostro Paese una piena uguaglianza. Vi aspettiamo Domenica 17 maggio alle h 17,30 per la manifestazione “STESSO AMORE STESSI DIRITTI” sulla scalinata del teatro Cilea: l’evento si concluderà con un’azione collegata alla campagna “No Hate Speech Movement”, promossa dall’associazione APICE e patrocinata dal Consiglio d’Europa.