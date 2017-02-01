#Domenicalmuseo, Musei gratis in Calabria il 5 febbraio
Domenica 5 febbraio tornano i musei gratis con #Domenicalmuseo: in Calabria aperti musei, aree archeologiche e monumenti nelle cinque province, con orari
01 Febbraio 2017 - 18:10 | di Pasquale Romano
Tornano i musei gratis in Calabria. Domenica 5 febbraio riprenderà l’iniziativa #Domenicalmuseo del ministero dei Beni culturali. Evento organizzato dal MiBACT per promuovere l’arte e i siti archeologici del nostro paese. E ovviamente, offrire qualcosa da fare ai cittadini e ai turisti. (Elenco completo). Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 febbraio. La nostra regione darà la possibilità di visitare musei civici, aree archeologiche, gallerie, giardini e monumenti in maniera del tutto gratuita. Di seguito le strutture delle cinque province della Calabria che aderiscono all’evento promosso dai Beni Culturali, con le informazioni sugli orari di apertura.
Musei gratis in Calabria
Catanzaro
Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium
Via Scylletion – Borgia
Orario: Museo ore 9.00-13.00 – Parco dalle ore 9.00 fino ad un’ora prima del tramonto
Cosenza
Museo archeologico nazionale di Amendolara
Piazza Giovanni XXIII –
Orario: 9.00 – 19.00
Museo archeologico nazionale della Sibaritide
Frazione Sibari – Cassano all’Ionio
Orario: 9.00 – 19,30
Parco archeologico di Sibari
Cassano all’Ionio
Orario: 9.00 – un’ ora prima del tramonto
Galleria nazionale di Cosenza
Via Gian Vincenzo Gravina – Cosenza
Orario: dal martedì alla Domenica 10.00 – 18.00
Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza
Via S. Agostino – Cosenza
Orario: domenica: 10.00 – 13.00, 15.30 – 18.30
Parco Archeologico di Laos
Via degli Scavi – Santa Maria del Cedro
Orario: 9,00-15,00
Antiquarium di Torre Cimalonga
Largo Cimalonga, 7 – Scalea
Orario: 9.00 – 20.00
Crotone
Museo archeologico nazionale di Crotone
Via Risorgimento, 14 – Crotone
Orario: 9.00 – 19,30
Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna
Via per Capo Colonna – Crotone
Reggio Calabria
Museo Archeologico e Antiquarium “Archeoderi”
Bova Marina
Orario: 9.30-14.00/15.00-18.00
Chiesa di San Francesco d’Assisi
Piazza delle Tre Chiese – Gerace
Orario: su richiesta
Museo archeologico Metauros
Via Roma – Gioia Tauro
Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00
Museo e Parco archeologico nazionale
Contrada Masarà – Locri
Orario: 9.00 – 20.00
Museo e Parco archeologico di Monasterace
Strada Statale 106 Ionica – Monasterace
Orario: 8.00 – un’ ora prima del tramonto
Parco Archeologico dei Taureani
Località Taureana – Palmi
Orario: Aperto su prenotazione (0965812255)
Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria
Piazza De Nava, 26 – Reggio di Calabria
Orario: dalle 9:00 alle 20,00
La Cattolica
Via Cattolica – Stilo
Orario: 9,00-13,00/13,00-19,00
Museo statale
Via Episcopio – Mileto
Orario: 9.00 – 13.00/15.00 – 19.00
Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi”
Castello Normanno Svevo – Vibo Valentia
Orario: 9,00 – 20,00
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