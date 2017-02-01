Domenicalmuseo, Musei gratis in Calabria il 5 febbraio

Tornano i musei gratis in Calabria. Domenica 5 febbraio riprenderà l’iniziativa #Domenicalmuseo del ministero dei Beni culturali. Evento organizzato dal MiBACT per promuovere l’arte e i siti archeologici del nostro paese. E ovviamente, offrire qualcosa da fare ai cittadini e ai turisti. (Elenco completo). Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 febbraio. La nostra regione darà la possibilità di visitare musei civici, aree archeologiche, gallerie, giardini e monumenti in maniera del tutto gratuita. Di seguito le strutture delle cinque province della Calabria che aderiscono all’evento promosso dai Beni Culturali, con le informazioni sugli orari di apertura.

Musei gratis in Calabria

Catanzaro

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium

Via Scylletion – Borgia

Orario: Museo ore 9.00-13.00 – Parco dalle ore 9.00 fino ad un’ora prima del tramonto

Cosenza

Museo archeologico nazionale di Amendolara

Piazza Giovanni XXIII –

Orario: 9.00 – 19.00

Museo archeologico nazionale della Sibaritide

Frazione Sibari – Cassano all’Ionio

Orario: 9.00 – 19,30

Parco archeologico di Sibari

Cassano all’Ionio

Orario: 9.00 – un’ ora prima del tramonto



Galleria nazionale di Cosenza

Via Gian Vincenzo Gravina – Cosenza

Orario: dal martedì alla Domenica 10.00 – 18.00

Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Via S. Agostino – Cosenza

Orario: domenica: 10.00 – 13.00, 15.30 – 18.30

Parco Archeologico di Laos

Via degli Scavi – Santa Maria del Cedro

Orario: 9,00-15,00

Antiquarium di Torre Cimalonga

Largo Cimalonga, 7 – Scalea

Orario: 9.00 – 20.00

Crotone

Museo archeologico nazionale di Crotone

Via Risorgimento, 14 – Crotone

Orario: 9.00 – 19,30



Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna

Via per Capo Colonna – Crotone

Reggio Calabria



Museo Archeologico e Antiquarium “Archeoderi”

Bova Marina

Orario: 9.30-14.00/15.00-18.00



Chiesa di San Francesco d’Assisi

Piazza delle Tre Chiese – Gerace

Orario: su richiesta

Museo archeologico Metauros

Via Roma – Gioia Tauro

Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00

Museo e Parco archeologico nazionale

Contrada Masarà – Locri

Orario: 9.00 – 20.00

Museo e Parco archeologico di Monasterace

Strada Statale 106 Ionica – Monasterace

Orario: 8.00 – un’ ora prima del tramonto

Parco Archeologico dei Taureani

Località Taureana – Palmi

Orario: Aperto su prenotazione (0965812255)

Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria

Piazza De Nava, 26 – Reggio di Calabria

Orario: dalle 9:00 alle 20,00

La Cattolica

Via Cattolica – Stilo

Orario: 9,00-13,00/13,00-19,00

Vibo Valentia

Museo statale

Via Episcopio – Mileto

Orario: 9.00 – 13.00/15.00 – 19.00



Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi”

Castello Normanno Svevo – Vibo Valentia

Orario: 9,00 – 20,00