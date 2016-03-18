Doppio sold-out per il cantautore Eman a Catanzaro

Doppio “sold-out” al Politeama di Catanzaro per i due concerti del cantautore catanzarese Eman in programma sabato 19 e domenica 20 marzo, in avvio del tour di presentazione del suo primo album intitolato “Amen” che, nella prima settimana di uscita, si è classificato tra i quaranta artisti che hanno venduto di più in Italia entrando nella classifica di Tv Sorrisi e Canzoni.

L’artista, al secolo Emanuele Aceto, diventato da tempo un fenomeno tra i giovanissimi, si accinge ad intraprendere il tour che, dalla sua città, lo porterà dapprima a Milano (31 marzo) e poi a Monza, Bologna, Roma e in altre città italiane. Uno spettacolo, quello di Eman, che tiene molto alle proprie radici, realizzato con la collaborazione di un gruppo di professionisti tutti di origine catanzarese ormai affermatisi fuori dalla regione come il coreografo Claudio Costantino, l’attore Mauro Lamanna e lo scenografo Massimo Sirelli.