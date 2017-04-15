‘Exposud e Expò Food’, la cultura del buon vivere tra gastronomia, shopping e divertimento – VIDEO

Iniziano i preparativi per l’evento più importante del nostro territorio che apre le porte alla stagione estiva.

Già da qualche anno è diventato un appuntamento fisso, non solo per i reggini ma per tutti i calabresi che si dedicano alla ricerca di prodotti artigianali e che amano essere sempre aggiornati soprattutto in tema di arredamento e prodotti tipici.

Expo Sud diventa Expo Sud & Expò Food

Parliamo di “Expo Sud”, da quest’anno declinato in “Expo Sud & Expò Food”. Dal 5 al 15 maggio centinaia di aziende si ritroveranno all’interno di un unico spazio in Viale Calabria (ex campo baseball) per condividere le proprie esperienze. Un evento che offre l’occasione a grandi aziende e piccoli artigiani di incontrare il grande pubblico in una location nuova al centro della città.

Un momento di incontro e confronto prezioso che ha il suo punto di forza nella varietà e nella ricchezza dell’offerta con la presenza di espositori locali e nazionali.

In una zona già nota per l’elevato potere d’acquisto, “Expo Sud & Expò Food” rispecchierà l’energia, l’ottimismo, la convivialità e la cultura del buon vivere, tipici della tradizione calabrese.

Un’intera area dedicata al food e non solo, in cui conoscere, degustare ed acquistare prodotti difficilmente reperibili di alta qualità del territorio nazionale ed internazionale, sia per il visitatore comune che per gli esperti del settore.

Le aree dell’evento e le novità del 2017

Lo spazio, di oltre 40.000 mq, è suddiviso in sei macro aree, “Expò Food”, “Degustazione di Birra”, “Area Espositiva Exposud” e “Parco Giochi per Famiglie”.

Tra le novità dell’edizione 2017 è l’area giochi destinata al divertimento dei più piccoli.

“ExpoSud & Expò Food”, per trascorrere momenti di shopping, divertendosi con gusto.

INFO:

Ingresso gratuito

tutti i giorni h 10:00/13:00 – 16:00/22:00

Viale Calabria – Reggio Calabria

www.calabriaeventi.it – calabriaeventi-rc@libero.it

cell.348.2774698