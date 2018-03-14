Falcomatà incontra il Console della Federazione Russa
A Palazzo Alvaro l'incontro con Evgeny Paneleev tra cooperazione culturale, elezioni presidenziali russe e il ricordo dei soccorsi del 1908
14 Marzo 2018 - 15:36 | di Vincenzo Comi
Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato presso la sede della Città Metropolitana di Palazzo Alvaro, il Console Generale in Italia della Federazione Russa Evgeny Paneleev.
Il Console Paneleev, nel ringraziare il sindaco per la disponibilità offerta per la concessione degli spazi in occasione delle consultazioni elettorali dei cittadini russi in Italia, in vista delle elezioni presidenziali russe del prossimo 18 marzo 2018, ha offerto la propria collaborazione per l’organizzazione di iniziative di cooperazione tra la Federazione Russa e la Città di Reggio Calabria.
Tra i propositi in programma, la collaborazione tra il Consolato russo, la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria produrrà nei prossimi mesi l’organizzazione di eventi culturali e manifestazioni pubbliche, coinvolgendo attraverso la programmazione del Teatro Francesco Cilea, le migliori eccellenze del panorama musicale russo, nel campo della lirica, del balletto e dell’orchestra sinfonica.
L’incontro istituzionale è stato anche l’occasione per ricordare l’aiuto offerto dalla Russia alla comunità reggina in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908. Batteva infatti bandiera russa la nave scuola che all’indomani del tragico evento, che sconvolse le città di Reggio Calabria e Messina, raggiunse le acque dello Stretto, tra le primissime unità navali a soccorrere le popolazioni terremotate.
Proprio in ricordo di quel tragico evento, nei prossimi mesi una nave russa solcherà le acque dello Stretto, prendendo parte ad una cerimonia istituzionale organizzata dal Comune di Reggio Calabria, proprio per ringraziare la Federazione russa dell’aiuto prestato in occasione del terribile sisma del 1908.
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