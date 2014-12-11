“Fatti di musica 2014” domani a Catanzaro concerto e premio per Fabi Silvestri e Gazzè. In mattinata incontro all’universit

Domani sera con inizio alle ore 21.00, preceduto dall’enorme successo nelle principali città italiane, arriva al palasport di Catanzaro per l’unica data in Calabria il tour del super trio Fabi Silvestri Gazzè. Tre ore di concerto accompagnati da un’eccezionale band: Roberto Angelini chitarre, Dedo (Massimo de Domenico) trombone, Piero Monterisi batteria, Gianluca Misiti pianoforte, Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) chitarre, Josè Ramon Caraballo Armas percussioni e tromba. A Catanzaro riceveranno anche il “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco per il “Migliore Album” e la “Migliore Produzione del 2014” (firmata Otr Live ed International Musica & Arts), prestigioso riconoscimento di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, giunta alla 28° edizione e realizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro. Un concerto unico ed inedito, con vecchi successi, improvvisazioni e nuove composizioni a sei mani contenute nell’album “Il padrone della festa”. “Un live – dice la motivazione dei premi della rassegna – che in ogni data si è trasformato in una vera eccezionale festa della migliore nuova musica d’autore italiana, con una scenografia imponente, arricchita da immagini e suggestivi effetti luci. Un concerto capace di scatenare entusiasmo e trasmettere continue emozioni, sprigionando energia contagiosa.”I biglietti sono ancora disponibili nelle prevendite abituali e Ticketone e dalle ore 17.30 presso la biglietteria del Palasport. (Informazioni allo 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it).In attesa del concerto, alle ore 11.00 i tre cantautori incontreranno gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’Aula Magna A, alla presenza del Magnifico Rettore Prof. Aldo Quattrone, per parlare del loro progetto umanitario “Medici per l’Africa Cuam”, organizzazione sanitaria non governativa che si occupa della promozione e della tutela della salute delle popolazioni africane. “La salute è un diritto, battersi per il suo rispetto un dovere!”. Questo lo slogan della campagna, quanto mai attuale, iniziata nel 2013 con il viaggio che i tre artisti hanno effettuato insieme a “Medici con l’Africa Cuamm” in Sud Sudan, in occasione della consegna da parte di Niccolò Fabi dei fondi raccolti con l’evento “Parole di Lulù”. Un’esperienza non solo fisica ma anche interiore che ha portato alla realizzazione del webdoc “Life is sweet”, con filmati, pensieri e riflessioni raccolti on the road, e dell’intero album “Il Padrone della Festa”, subito ai vertici di tutte le classifiche.

L’incontro all’Università, aperto a tutti, si realizzerà grazie alla collaborazione della Fondazione UMG (Università Magna Graecia) e dell’associazione SISM (segretariato italiano studenti di medicina). Andrà in archivio con questo concerto un’edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box” ricca di eventi e di presenze di spettatori, aperta in marzo dal celeberrimo gruppo inglese degli Stomp e che ha presentato, tra gli altri, i live di Cristiano de Andrè, Loredana Bertè, Giuliano Palma, Irene Grandi, Afterhours, Caparezza e Pino Daniele.

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Tutte le informazioni sul concerto di Catanzaro sono reperibili allo 0968441888 oppure ai siti www.ruggeropegna.it e www.fabisilvestrigazze.com. I biglietti al prezzo di euro 34,50 sono disponibili nei punti abituali e Ticketone. (Prevendite abituali – CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini, tel. 0961741000; Garden Bar-Tabacchi, Giardini S.Leonardo tel. 0961727512; Bar Tabacchi Condorelli (loc. Corvo) tel. 0961780516; Bar Cremino, piazza Garibaldi (Lido) tel. 096134370; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita tel. 098241135; BOTRICELLO: Bar Royal, strada statale tel. 0961963732; CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini tel. 098127084; COSENZA: Inprimafila, via Alimena tel. 0984795699; CROTONE: Top Teen, via Paternostro tel. 096221889; DAVOLI: Check Sound, strada statale tel. 0967572505; GIOIA TAURO: Bar Royal, via Roma tel. 0966500963; LAMEZIA T.: Bar Ferrise, corso Nicotera tel. 0968446002, Uffici Pegna, corso Nicotera n. 237 tel. 0968441888; Tabacchi Grand Hotel Sant’Eufemia tel. 096851681; MAIDA: Giochi e Scommesse, 1° piano Centro Due Mari, tel. 0968750152; PALMI: Andrea Cogliandro Eventi, via Poeta n. 90 tel. 0966420282; PIZZO: Bar Dante, piazzetta tel. 0963534150; REGGIO C.: New Taxi 330, corso Garibaldi tel. 0965332383; RENDE: Bar Conca d’Oro, Ponte Università tel. 0984402792; ROCCELLA: Bar Tiche, piazza S. Vittorio tel. 3470309260; SOVERATO: Quelli del Toto, via Nazionale tel. 0967521189; VIBO VALENTIA: Ricevitoria 23 Lo Bianco, via Dante tel. 0963991781; tutti i punti TICKETONE)