Fabi Silvestri e Gazzè presentano i ”Medici Per L’africa Cuamm” all’università Magna Graecia di Catanzaro

In occasione del concerto di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè del prossimo 12 dicembre alle ore 21.00 al Palagallo di Catanzaro, unica data in Calabria del loro tour, gli artisti hanno manifestato l’intenzione di presentare in mattinata, alla stampa e ai giovani universitari, il progetto umanitario per il quale sono fortemente impegnati, cioè il sostegno a “Medici per l’Africa Cuamm”.L’incontro, che si realizzerà grazie alla collaborazione con la Fondazione UMG (Università Magna Graecia) e l’associazione SISM (segretariato italiano studenti di medicina), si terrà presso l’Aula Magna A dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (“Ingresso Rettorato”) lo stesso giorno del concerto, alle ore 11.00. L’ingresso è aperto a tutta la stampa e a tutti gli studenti che intendano partecipare. All’incontro interverranno il Prof. Aldo Quattrone, Magnifico Rettore dell’UMG, il prof. Arturo Pujia, presidente della Fondazione UMG, il consigliere provinciale Marco Polimeni, delegato dell’ente ai rapporti con le Università, il dott. Eugenio Garofalo, senatore accademico UMG, l’Ing. Giuseppe Mazza, consigliere d’Amministrazione UMG, Giulio Caridà, presidente associazione SISM.L’ Infopoint di “Medici per l’Africa Cuamm” sarà presente in serata presso il Palagallo, dove i tre artisti, accompagnati da una super band di altri sei straordinari musicisti, alle ore 21.00 terranno il loro concerto nell’ambito di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, la 28° edizione della rassegna del miglior live d’autore italiano organizzata da Ruggero Pegna, che li premierà per il “Miglior Album “ e la “Migliore Produzione del 2014” con il Riccio d’Argento di Gerardo Sacco.

(Informazioni sull’evento allo 0968441888 www.ruggeropegna.it. Per assistere al concerto i biglietti sono disponibili presso le prevendite abituali e Ticketone).