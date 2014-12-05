Tutto pronto a Catanzaro per l’atteso live dei Fabi Silvestri Gazzè, dopo alcuni anni torna agibile il Palagallo

Buone notizie per la grande musica dal vivo a Catanzaro: mentre si avvicina l’unica data in Calabria dell’imponente tour del super trio Fabi Silvestri Gazzè, in programma il prossimo 12 dicembre alle 21.00, è arrivata anche l’agibilità ufficiale del Palagallo, il palasport sito in località Corvo del capoluogo calabrese, “chiuso” agli eventi musicali da qualche anno.

L’agibilità del Palagallo

Grazie alla forte pressione dei promoter sull’Amministrazione Comunale e all’interessamento dell’assessore ai lavori Pubblici, ingegnere Giuseppe Vitale, è arrivato il disco verde della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo appositamente convocata. Installate in tempo record le due scale che collegheranno le tribune all’esterno, oltre alle vie di esodo già esistenti, e sistemato anche l’impianto antincendio della struttura, tutto è pronto per il ritorno a Catanzaro dei prestigiosi eventi musicali che, negli anni, avevano caratterizzato e animato l’intera zona in cui è collocata la struttura, a poca distanza da Catanzaro Lido.

“Con la condivisione del sindaco Abramo – ha dichiarato soddisfatto l’assessore Vitale – ho profuso il massimo sforzo per sbloccare una situazione che era diventata insostenibile e penalizzante per tutta Catanzaro, privata per anni delle forti ricadute positive in più direzioni, sia commerciali sia culturali, prodotte dagli eventi musicali e dallo spettacolo dal vivo. Potere nuovamente ospitare le grandi produzioni artistiche e le migliaia di spettatori da esse richiamati, significa contribuire all’economia della città, oltre che alla sua immagine, e sostenere l’impresa culturale, da sempre esempio di capacità, creatività e opportunità occupazionale. Va da sé – continua l’assessore ai Lavori Pubblici – che per prima cosa si torna a mettere in moto l’offerta di occasioni di divertimento e aggregazione, soprattutto giovanile, per le quali c’è sempre stata una forte domanda della collettività a Catanzaro e in tutta la regione. Con orgoglio ed entusiasmo – ha concluso Vitale – possiamo affermare che, con l’agibilità del Palagallo per gli eventi musicali, Catanzaro torna ad essere vero capoluogo regionale anche per i grandi concerti al chiuso, quelli che per gli elevati costi e gli imponenti allestimenti richiedono migliaia di spettatori e spazio adeguato.”.Da ora, con queste due nuove scale metalliche ai lati, chi si recherà al Palagallo potrà ammirare una struttura che ha assunto la forma di una vera astronave marziana capace di contenere fino a tremila persone in condizione di comfort e sicurezza.

I biglietti e l’attesa dei fan

Intanto, i numerosissimi fan calabresi di Fabi Silvestri e Gazzè già respirano il clima da autentica festa della musica d’autore italiana che invaderà il palasport venerdì prossimo, 12 dicembre. Per assistere all’unica data in Calabria del trio, infatti, sono stati già venduti oltre mille biglietti in tutta la regione, da Reggio Calabria a Cosenza a Crotone e la prevendita continua.

Tre ore di un concerto imperdibile, con vecchi successi, improvvisazioni e nuove composizioni a sei mani contenute nell’album “Il padrone della festa”, che stanno scuotendo l’intero panorama musicale italiano, contagiando di euforia migliaia di spettatori di tutta la penisola. Un successo dai numeri inimmaginabili che sarà premiato il prossimo 12 dicembre al Palagallo di Catanzaro, in occasione dell’unica data in Calabria del tour, con il “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco per il “Migliore Album” e la “Migliore Produzione del 2014” (firmata Otr Live ed International Musica & Arts), prestigioso riconoscimento di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, giunta alla ventottesima edizione.

La band e il tour a sostegno di Medici con l’Africa

Eccezionale la band che accompa Fabi, Silvestri e Gazzè in concerto: Roberto Angelini chitarre, Dedo (Massimo de Domenico) trombone, Piero Monterisi batteria, Gianluca Misiti pianoforte, Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) chitarre, Josè Ramon Caraballo Armas percussioni e tromba. Come è noto, i tre cantautori hanno voluto dedicare il loro tour-evento ai “Medici con l’Africa Cuamm (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari)”, organizzazione sanitaria non governativa che si occupa della promozione e della tutela della salute delle popolazioni africane. “La salute è un diritto, battersi per il suo rispetto un dovere!”. Questo lo slogan della campagna, quanto mai attuale, iniziata nel 2013 con il viaggio che i tre artisti hanno effettuato insieme a “Medici con l’Africa Cuamm” in Sud Sudan, in occasione della consegna da parte di Niccolò Fabi dei fondi raccolti con l’evento “Parole di Lulù”. Un’esperienza non solo fisica ma anche interiore che ha portato alla realizzazione del webdoc “Life is sweet”, con filmati, pensieri e riflessioni raccolti on the road, e dell’intero album “Il Padrone della Festa”, subito ai vertici di tutte le classifiche.

Andrà in archivio con questo concerto un’edizione della rassegna ricca di eventi e di presenze di spettatori, aperta in marzo dal celeberrimo gruppo inglese degli Stomp e che ha presentato, tra gli altri, i live di Cristiano de Andrè, Loredana Bertè, Giuliano Palma, Irene Grandi, Afterhours, Caparezza e Pino Daniele.

“La chiusura di questa edizione di Fatti di Musica – dice Pegna – è affidata a un concerto davvero meritevole di essere definito Evento. Premiati l’album, un’autentica perla in linea con la storia della migliore musica d’autore e, al contempo, una grande produzione che porta dal vivo un concerto unico e originale. Imponente sarà anche l’allestimento, in un palasport che torna, dopo lavori di ristrutturazione, ad ospitare finalmente i grandi live musicali.”. “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014” è stata organizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro. Tutte le informazioni sul concerto di Catanzaro sono reperibili allo 0968441888 oppure ai siti www.ruggeropegna.it , www.ticketone.it , www.fabisilvestrigazze.com. I biglietti al prezzo di euro 34,50 sono disponibili nei punti abituali e Ticketone. (PREVENDITA IN CORSO, BIGLIETTI € 34,50 – Prevendite abituali – CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini, tel. 0961741000; Garden Bar-Tabacchi, Giardini S.Leonardo tel. 0961727512; Bar Tabacchi Condorelli (loc. Corvo) tel. 0961780516; Bar Cremino, piazza Garibaldi (Lido) tel. 096134370; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita tel. 098241135; BOTRICELLO: Bar Royal, strada statale tel. 0961963732; CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini tel. 098127084; COSENZA: Inprimafila, via Alimena tel. 0984795699; CROTONE: Top Teen, via Paternostro tel. 096221889; DAVOLI: Check Sound, strada statale tel. 0967572505; GIOIA TAURO: Bar Royal, via Roma tel. 0966500963; LAMEZIA T.: Bar Ferrise, corso Nicotera tel. 0968446002, Uffici Pegna, corso Nicotera n. 237 tel. 0968441888; Tabacchi Grand Hotel Sant’Eufemia tel. 096851681; MAIDA: Giochi e Scommesse, 1° piano Centro Due Mari, tel. 0968750152; PALMI: Andrea Cogliandro Eventi, via Poeta n. 90 tel. 0966420282; PIZZO: Bar Dante, piazzetta tel. 0963534150; REGGIO C.: New Taxi 330, corso Garibaldi tel. 0965332383; RENDE: Bar Conca d’Oro, Ponte Università tel. 0984402792; ROCCELLA: Bar Tiche, piazza S. Vittorio tel. 3470309260; SOVERATO: Quelli del Toto, via Nazionale tel. 0967521189; VIBO VALENTIA: Ricevitoria 23 Lo Bianco, via Dante tel. 0963991781; tutti i punti TICKETONE, online su www.ticketone.it)