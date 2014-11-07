Medici con l’Africa Cuamm con Fabi Silvestri Gazzè anche a Catanzaro

Sarà presente anche al Palasport di Catanzaro il prossimo 12 dicembre, in occasione dell’unica data in Calabria del tour del super trio Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, l’ infopoint di “Medici con l’Africa Cuamm (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari)”. I tre cantautori, infatti, hanno voluto dedicare il loro tour-evento a questa organizzazione sanitaria non governativa che si occupa della promozione e della tutela della salute delle popolazioni africane. “La salute è un diritto, battersi per il suo rispetto un dovere!”. Questo lo slogan della campagna iniziata nel 2013 con il viaggio che i tre artisti hanno effettuato insieme a “Medici con l’Africa Cuamm” in Sud Sudan, in occasione della consegna da parte di Niccolò Fabi dei fondi raccolti con l’evento “Parole di Lulù”. Un’esperienza non solo fisica ma anche interiore che ha portato alla realizzazione del webdoc “Life is sweet”, con filmati, pensieri e riflessioni raccolti on the road, e dell’intero album “Il Padrone della Festa”, subito ai vertici di tutte le classifiche.

La band che accompagnerà il super trio

Dopo il sold out in ogni tappa del tour europeo in “solo trio”, sono stati resi noti anche i nomi dell’eccezionale band che accompagnerà Fabi, Silvestri e Gazzè nei concerti italiani: Roberto Angelini chitarre, Dedo (Massimo de Domenico) trombone, Piero Monterisi batteria, Gianluca Misiti pianoforte, Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) chitarre, Josè Ramon Caraballo Armas percussioni e tromba. Ben nove musicisti per un allestimento imponente che si preannuncia come un’autentica festa della nuova musica d’autore italiana. Il concerto di Catanzaro chiederà la 28° edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore organizzata da Ruggero Pegna con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro.

In attesa dell’evento, proseguono i lavori di completamento per l‘adeguamento alle normative antincendio del Palagallo di località Corvo. Durante un incontro avvenuto in Comune, l’ingegnere Giuseppe Vitale, assessore comunale ai Lavori Pubblici, ha illustrato al collega allo Sport Antonio Sgromo e ai promoter presenti, il piano degli interventi predisposti che si concluderanno per fine mese, tra cui il montaggio di due scale antincendio che collegheranno le tribune all’esterno e alcuni lavori di sistemazione interna. “E’ stato profuso in tempi brevissimi – ha detto l’assessore Vitale – il massimo sforzo per consentire la riapertura del Palagallo in condizioni di agibilità, tali da rendere possibile l’effettuazione dei grandi eventi musicali. Insieme al Sindaco Abramo abbiamo ritenuto importante che la Città si potesse riappropriare delle sue strutture, rimaste per troppo tempo in attesa dei lavori necessari per il loro normale utilizzo. La ricaduta positiva a favore della città è indubbia, sia in termini economici che di promozione e crescita culturale. Bisognava dare uno scossone ad una fase di torpore e ci stiamo fortemente impegnando in tal senso.”.Prosegue, intanto, anche la vendita dei biglietti del concerto del 12 dicembre di Fabi, Silvestri e Gazzè al Palagallo di Catanzaro nei punti abituali e Ticketone. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 oppure ai siti www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it, www.fabisilvestrigazze.com.

(PREVENDITA IN CORSO, BIGLIETTI € 34,50 – Prevendite abituali – CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini, tel. 0961741000; Garden Bar-Tabacchi, Giardini S.Leonardo tel. 0961727512; Bar Tabacchi Condorelli (loc. Corvo) tel. 0961780516; Bar Cremino, piazza Garibaldi (Lido) tel. 096134370; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita tel. 098241135; BOTRICELLO: Bar Royal, strada statale tel. 0961963732; CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini tel. 098127084; COSENZA: Inprimafila, via Alimena tel. 0984795699; CROTONE: Top Teen, via Paternostro tel. 096221889; DAVOLI: Check Sound, strada statale tel. 0967572505; GIOIA TAURO: Bar Royal, via Roma tel. 0966500963; LAMEZIA T.: Bar Ferrise, corso Nicotera tel. 0968446002, Uffici Pegna, corso Nicotera n. 237 tel. 0968441888; Tabacchi Grand Hotel Sant’Eufemia tel. 096851681; MAIDA: Giochi e Scommesse, 1° piano Centro Due Mari, tel. 0968750152; PALMI: Andrea Cogliandro Eventi, via Poeta n. 90 tel. 0966420282; PIZZO: Bar Dante, piazzetta tel. 0963534150; REGGIO C.: New Taxi 330, corso Garibaldi tel. 0965332383; RENDE: Bar Conca d’Oro, Ponte Università tel. 0984402792; ROCCELLA: Bar Tiche, piazza S. Vittorio tel. 3470309260; SOVERATO: Quelli del Toto, via Nazionale tel. 0967521189; VIBO VALENTIA: Ricevitoria 23 Lo Bianco, via Dante tel. 0963991781; tutti i punti TICKETONEsu www.ticketone.it)