Fiera del gelato internazionale, Sottozero vince il primo posto per la torta

Grande soddisfazione per la gelateria reggina Sottozero, prima nel concorso torte gelato del Sigep: la giuria, i gusti e la classifica

Grande soddisfazione per la gelateria reggina ‘Sottozero’. Durante la XXXVIII edizione del Sigep, nel concorso dedicato alle torte gelato, il primo posto è andato appunto a Sottozero.

Il premio è stato assegnato dalla giuria, composta da:

Alessandro Paladini, chef

Domenico Fargnoli, Cavaliere del gelato artigianale italiano

Paolo Grasso, Chef e Pasticcere

Eugenio Morrone, Ambasciatore del gelato artigianale nel mondo e Campione d’Europa Gelato Festival

La classifica finale del concorso

Gusti vincenti e classifica finale:

PRIMO CLASSIFICATO “Magia d’Oriente”, Vincenzo Pennestrì della Nuova Cremeria Sottozero di Reggio Calabria ;

SECONDO CLASSIFICATO “Rainbow” di Emanuele Montana” della gelateria Retrò di Roma;

TERZO CLASSIFICATO “Mango e frutto della passione” di Hirojuki Emori;

QUARTO CLASSIFICATO, “Afrodite” di Sottilaro Francesco;

QUINTO CLASSIFICATO, “Burlesque” di Matteo De Simoni della gelateria Gianni di Bologna .

Il Sigep, fiera internazionale della gelateria

Sigep è una manifestazione che conferma la sua leadership internazionale indiscussa come fiera dedicata esclusivamente ad operatori professionali di tutto il mondo, nei settori della gelateria, pasticceria artigianale, panificazione abbinati al mondo del caffè.

Una rassegna straordinaria di tutte le anticipazioni, tendenze ed innovazioni delle 4 filiere. In esposizione dalle materie prime ed ingredienti agli impianti e attrezzature, arredamento e servizi.

La storia di Sigep, nata su suggerimento dei gelatieri italiani aderenti alle associazioni artigiane che chiedevano una manifestazione di supporto alla loro attività, è scandita da un crescente successo che prende avvio con la sua inaugurazione nel 1980.

Il gelato calabrese quindi, reggino in particolare, continua ad ottenere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Nei mesi scorsi ‘Cesare’ aveva ottenuto il primo posto nel concorso nazionale Gastronauta, mentre Enzo Pennestrì, titolare di Sottozero, è stato nominato lo scorso ottobre nuovo presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri.