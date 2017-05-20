François Lecat nuovo schiacciatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Arriva il primo acquisto in casa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La società del presidente Pippo Callipo ufficializza l’arrivo dello schiacciatore belga, classe 1993, François Lecat. Dunque, dopo le conferme di Davide Marra e Manuel Coscione, ecco il terzo atleta a disposizione di coach Lorenzo Tubertini per la rosa che affronterà la stagione 2017-18. Lecat, attualmente impegnato con la nazionale belga in vista delle imminenti partite di qualificazione ai Mondiali 2018 (il Belgio di Lecat è inserito nella Pool C, che si disputerà in Slovenia, insieme ai padroni di casa sloveni, a Lettonia, Israele, Portogallo e Georgia), conosce già molto bene il campionato italiano avendo giocato le ultime due stagioni di SuperLega tra le fila della Calzedonia Verona. Giocatore duttile, poliedrico, Lecat rappresenta indubbiamente uno dei migliori talenti della pallavolo europea degli ultimi anni. Nel suo curriculum ci sono esperienze importanti in patria, soprattutto con il Noliko Maaseik, club con il quale ha avuto l’opportunità di giocare la Champions League e la Coppa Cev. Già medaglia di bronzo agli Europei Juniores del 2012 (vinti dall’Italia), Lecat è entusiasta dell’arrivo in giallorosso: “Sono davvero molto felice dell’opportunità che mi ha dato la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia di continuare a giocare nel campionato più bello e più forte del mondo dopo i due anni trascorsi a Verona. Ho tantissima voglia di mettermi in gioco e non vedo l’ora di poter essere al servizio dell’allenatore e dei miei nuovi compagni di squadra. Lavorerò duramente per dare il massimo. Un caro saluto ai tifosi giallorossi della Tonno Callipo, conosco la loro passione e il loro calore. A presto!

“.

Nella foto, François Lecat (con il numero 5) in azione durante un match di campionato con la maglia della Calzedonia Verona (foto tratta dalla pagina ufficiale del club scaligero BluVolley Verona)