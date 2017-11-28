Sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria, Gelato al pane di cerchiara e olio d’oliva evo la molazza dop , fichi dottati cosentini , il Tartufo di Pizzo,ma anche lo Zafferano dell’Aquila dop e il passito di Garbellara sul palcoscenico della 58a mostra internazionale del gelato che si terrà a Longarone dal 3 al 6 dicembre.

I maestri gelateri Calabresi Gaetano Vincenzi, Davide De Stefano, Paquale Monteleone e Domenico Penna saranno presenti lunedì 3 dicembre nell’area ifi gelato live dalle 10,00 alle 17.00 con la giornata ITALICO ,che li vedrà cimentarsi insieme ai colleghi del Nord e centro Francesco Dioletta e Guido Zandonà, in una serie di lavorazioni allo scopo di promuovere i prodotti dei territori locali e i valori di unione e collaborazione che caratterizzano il progetto.

Altre due inoltre le demo in programma nell’area congressi di Longarone fiere,domenica 3 dicembre alle ore 17 con ITALICO e lunedì 4 ore 14 con lavorazione live del tartufo di Pizzo e degustazione ad opera dei maestri pizzitani Pasquale Monteleone e Domenico Penna. Prosegue quindi l’opera di valorizzazione attuata dagli artigiani della nostra regione ,nella consapevolezza che in un futuro prossimo possa essere associata a sinonimo d’eccellenza ,portando sviluppo all’intero comparto.