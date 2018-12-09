Ad una settimana dalla corsa che ha visto oltre 700 persone tra famiglie, bambini, amici a 4 zampe e runners che hanno colorato d’entusiasmo il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria e animato una lunga festa piena di musica e divertimento durata fino a sera, l’Happy Run for Christmas torna a fare parlare di sé.

A farlo è proprio la beniamina dei reggini, Giusy Versace in un lungo post su facebook in cui ringrazia tutti i partecipanti.

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“Sono state per me settimane davvero intense, pesanti, difficili ma la soddisfazione e l’affetto che raccolgo mi da sempre nuovi stimoli per continuare in quella che io definisco una sorta di missione sorriso. Ad una settimana dalla Happy run for Christmas dico GRAZIE DI VERO CUORE A TUTTI! ❤ L’evento di Reggio Calabria lo scorso 2 dicembre ha prodotto una raccolta di €4500 con cui #disabilinolimits si impegna a regalare a Marco una gambina da corsa in carbonio per trovare nuove energie positive! LA VITA È UN DONO, NON DIMENTICHIAMOCELO MAI! GRAZIE agli amici, alla città, ai volontari a tutti i partners che ci hanno creduto e sostenuti. ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO🎅”



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