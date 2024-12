Inaugurazione terzo lotto GA-GA, Latella: «C’è l’opportunità di far diventare il centro un polo d’eccellenza del turismo montano e sciistico»

Il completamento della strada Gallico-Gambarie è stato celebrato con l’inaugurazione del terzo lotto, una tappa fondamentale che segna il successo di un lavoro sinergico tra Comune, Città Metropolitana, Regione e Stato. Il consigliere comunale Giovanni Latella, delegato al Turismo, ha evidenziato l’importanza dell’opera, sottolineando che si tratta di un’infrastruttura strategica che ha un grande valore ingegneristico per la città e la regione.

Un progetto di grande valore per il territorio

Latella ha poi espresso il suo apprezzamento per l’impegno del sindaco Giuseppe Falcomatà, sottolineando come, in questi otto anni di amministrazione, il primo cittadino abbia dato un contributo significativo per il completamento di questa fondamentale infrastruttura, promuovendo la crescita e lo sviluppo del territorio.

Leggi anche

Un impegno condiviso per il futuro

Il consigliere ha anche voluto riconoscere il lavoro di tutti gli amministratori e politici che, a prescindere dalle diverse coalizioni, si sono impegnati per portare a termine il progetto. Tra questi, Latella ha citato in particolare Renato Meduri, Gigi Meduri, Pino Morabito, Giuseppe Raffa, Giuseppe Scopelliti, Mario Oliverio, Nicola Irto, e Francesco Cannizzaro. Un ringraziamento che sottolinea l’importanza della collaborazione interistituzionale e politica per il raggiungimento di traguardi di sviluppo infrastrutturale cruciali per la città.

Leggi anche

La strada Gallico-Gambarie: un ponte tra la città e la montagna

Concludendo il suo intervento, Latella ha sottolineato come la strada Gallico-Gambarie non rappresenti solo un’opera infrastrutturale, ma un vero e proprio ponte tra Reggio Calabria e le aree montane, facilitando l’accesso e migliorando la qualità della vita per i cittadini. L’opera, che è stata realizzata grazie all’impegno collettivo delle istituzioni locali e regionali, promette di avere un impatto positivo sul turismo e sul trasporto nella zona, rappresentando un simbolo del progresso per l’intera area.