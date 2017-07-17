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Invasione di pubblico per la prima serata sulla terrazza del Museo – FOTO

Ben 582 visitatori per la prima serata in terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, tra archeologia, musica e paesaggio

17 Luglio 2017 - 09:28 | di Vincenzo Comi

Prima serata in terrazza al MArRC di Reggio Calabria, foto 6

Archeologia, musica e paesaggio per la prima serata in terrazza al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

La serata in terrazza con 582 visitatori

Ieri sera sono stati ben 582 i visitatori che, a partire dalle ore 20.00, hanno scelto di trascorrere il sabato sera al MArRC. Alla Sala dei Bronzi, ai quattro piani di esposizione permanente e alla visita della necropoli ellenistica del Museo si è aggiunta la possibilità di accedere alla terrazza panoramica, dove la musica soul e jazz dei Glampop ha accompagnato la suggestiva vista notturna dello Stretto. Molti anche i visitatori coinvolti nell’esposizione temporanea “Vero o falso. Il valore dell’originale, lo stile dell’imitazione”, allestita nello spazio di Piazza Paolo Orsi.

«Un grande successo per il Museo e per la città – commenta il Direttore Carmelo Malacrino. Un’iniziativa che partecipa all’obiettivo di condivisione culturale degli spazi del Museo, luogo di incontro aperto e inclusivo, nonché spazio urbano vissuto in pieno dai cittadini di Reggio e da tanti turisti che scelgono di visitare l’area dello Stretto. Un risultato che premia gli sforzi del personale del Museo, attento e preparato nell’accoglienza e nella sicurezza dei visitatori. Il nostro staff sta operando per rendere fruibile tutti i sei livelli del MArRC, con eventi che coinvolgeranno il pubblico per tutta la stagione estiva – conclude il direttore -, accontentando tutte le fasce d’età».
Dopo “Incontro con l’archeologo” dello scorso giovedì, per l’apertura serale del 20 luglio, al centro delle attività del Museo ci saranno i bambini, protagonisti tra le collezioni permanenti del MArRC.

Dove trovare le informazioni sulle prossime aperture serali

Tutte le informazioni saranno divulgate dalla stampa e dai canali social (facebook e twitter) del MArRC.

Prima serata in terrazza al MArRC di Reggio Calabria, foto 1

Prima serata in terrazza al MArRC di Reggio Calabria, foto 2
Prima serata in terrazza al MArRC di Reggio Calabria, foto 3
Prima serata in terrazza al MArRC di Reggio Calabria, foto 4
Prima serata in terrazza al MArRC di Reggio Calabria, foto 5

 

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