‘Kilimangiaro’, il programma di Rai 3 dedica puntata ad un borgo calabrese

Fiumefreddo Bruzio, comune del basso Tirreno cosentino, luogo turistico di grande pregio inserito dal novembre 2005 nel prestigioso club dei Borghi più belli d’Italia, quest’anno è stato selezionato come borgo calabrese in rappresentanza della regione per partecipare al concorso “Borgo dei Borghi”, collegato alla trasmissione di Rai 3 Kilimangiaro. Domenica 26 febbraio, dalle 15,25, il popolare programma televisivo dedicherà infatti la puntata alla Calabria, in particolare a Fiumefreddo Bruzio, alle sue bellezze architettoniche e paesaggistiche e alla sua storia. Durante la trasmissione verrà mandato in onda un video di circa 10 minuti realizzato dalla Rai.

Il progetto di marketing territoriale e il voto online

L’amministrazione Comunale di Fiumefreddo Bruzio, a partire dal sindaco Vincenzo Gaudio Calderazzo, e il coordinatore del progetto di marketing territoriale #votafiumefreddobruzioborgodeiborghi2017, l’urbanista Pasquale Raffaele Demasi, invitano tutti i calabresi a seguire la puntata: «Ricordo a tutti i calabresi che dal 13 marzo al 2 aprile – spiega Demasi in una nota – sarà possibile votare “Fiumefreddo Bruzio” e farlo proclamare il “borgo più bello d’Italia”, la votazione potrà essere effettuata tramite il sito www.kilimangiaro.rai.it, inoltre si può da subito lasciare la propria email nella sezione “contatti” del sito interne www.fiumefreddobruziotraiborghipiubelliditalia.com cosi da poter rimanere aggiornati sulla modalità di voto e su ulteriori notizie»

Anche il presidente della Regione Oliviero, in un comunicato stampa del settembre 2016, affermava: «Quando sarà il momento inviteremo tutti i calabresi, residenti e non, a sostenere attivamente la candidatura di Fiumefreddo Bruzio, antico borgo medievale, ricco di storia, arte e cultura, patria dell’artista Giuseppe Pascaletti, luogo di elezione del grande pittore siciliano Salvatore Fiume che arricchì questo piccolo centro di alcuni affreschi e sculture, terrazzo naturale sul mar Tirreno da cui lo sguardo spazia fino alla Sicilia, alle isole Eolie, alla costa calabra e ai monti del Cilento, con il suo castello, la sua “porta merlata».

I video promozionali e il concorso fotografico

In seno al progetto #votafiumefreddobruzioborgodeiborghi2017, coordinato da Demasi, sono stati sviluppati fino ad oggi due video promozionali firmati dal regista Massimo Castelli, premiato in questi giorni a Cosenza come vincitore del contest #calabriabellacomeunfilm – Calabria film commission, un reportage fotografico firmato dalla fotografa Pasqualina Caterina, diversi articoli giornalistici e un piano di social media marketing, in corso.

Il 19 Marzo, inoltre, prenderà il via il “Concorso Fotografico Fiumefreddo Bruzio tra i borghi più belli d’Italia” che vede Caffè Guglielmo, CineSud e TLCweb Sponsor Ufficiali.