Kiwanis Città dello Stretto: famiglia come punto di riferimento in una società che cambia

Venerdì 24 Febbraio 2017 alle ore 16:30 presso il palazzo della Città Metropolitana “Ex Provincia” con il Kiwanis Città dello Stretto di Reggio Calabria si parlerà di “Famiglia come punto di riferimento in una società che cambia”. Ad annunciarlo è il presidente in carica Dott. Cesare ROMEO. L’evento vede la partecipazione del Cav. Dott. Antonio MARZIALE, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, del Dott. Antonino MONORCHIO, medico psichiatra e prof. di Psicologia Sociale presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, e di Don Nicola CASUSCELLI, in qualità di direttore dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.