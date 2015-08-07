Komics: games, arte e cultura del fumetto a Cannitello – [FOTO]

di Giada Serranò – Versione tascabile del Komics Reggio Calabria che si è tenuta a Cannitello dalle 18:30, per tutta la serata del 6 agosto.

Il manifesto del Komics, qualche stand e i ritratti del maestro Alessandro Allegra hanno colorato la piazzetta di Cannitello. Tra gli stand presenti, tanto fimo, qualche fumetteria, una postazione gioco allestita da Gamezone, qualche cosplayer e i ragazzi dell’associazione “Passami il Gladio”, che hanno inscenato un duello in stile medievale.

Gli organizzatori del Komics

Gli organizzatori sono gli stessi che hanno portato il Komics di Reggio Calabria alla sua terza edizione. Anche se l’evento era di piccole dimensioni, si poteva notare l’impegno e la dedizione di Antonella Castagnella e del suo gruppo, che mettono sempre il cuore nell’organizzazione della fiera del fumetto reggina, grande o piccola che sia.

Nello stand dei fumettisti ritrovo il disegnatore e il colorista del bellissimo manifesto dell’edizione estiva del Komics Reggio Calabria, Umberto Giampà ed Emilio Amaddeo.

I progetti futuri del fumettista Umberto Giampà

In particolare, Giampà mi parla dei suoi progetti futuri, tra cui il manifesto del Nerd Fest 2.0 (ancora in stampa) che sarà per lui il quarto manifesto fieristico e avrà i colori di Maria Novella Sinicropi. Altro importante appuntamento per il fumettista reggino sarà a novembre al “Lucca comics and games“, dove presenterà il suo nuovo fumetto dal titolo “The Steams“, che, come suggerisce il titolo stesso, avrà uno stile steampunk (genere fantascientifico, ambientato in età ottocentesca/vittoriana, che fa un uso anacronistico della tecnologia). Un esempio? Durante la serata stessa, Giovanni Venoso ha realizzato un cosplay stile steampunk molto apprezzato dai visitatori.

Anche se si è trattato di una fiera di dimensioni ridotte, è stato possibile per gli appassionati del fumetto, ritrovare l’atmosfera amichevole e calda, che ormai contraddistingue il Komics reggino. Tanti affezionati, ma anche volti nuovi e curiosi, che continuano ad avvicinarsi al modo del fumetto e a restarne affascinati.