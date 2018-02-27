Qual è, secondo Voi, il miglior prodotto, a base di pesce, del nostro territorio? Tra i piatti tradizionali, tipici e gustosi della provincia di Reggio Calabria, lo STOCCO è sicuramente uno dei più prelibati.

Viene servito da centinaia di ristoranti e trattorie in ogni modo e in ogni ‘salsa’. In pochi però conoscono i segreti della sua cottura. Preparare e servire, nella sua semplicità, un piatto così particolare non è da tutti. Ci vuole qualità (con il migliore prodotto nostrano), esperienza (tanta) e amore per il proprio lavoro.

In sintesi autenticità, semplicità e tradizione. Caratteristiche che ritroviamo a pieno titolo all’interno degli intimi e familiari locali de “La Botte Divina” in via Arangea 21 a Reggio Calabria, che offre menù tipici calabresi di qualità tra cui vere e proprie specialità di STOCCO, CINGHIALE e PORCHETTA. Tra i piatti più apprezzati, le gustose ventricelle.

Due anni di successi dalla riapertura

Il circolo enogastronomico affiliato all’ASC, portato avanti da Nenè Dascola, festeggia due anni di successi dalla sua riapertura ed è considerato oggi tra le migliori trattorie presenti nel nostro territorio. Dal 1970 al 1985, negli stessi locali c’era “Al 21”, la storica trattoria guidata dalla famiglia Dascola, conosciuta dalla stragrande maggioranza dei reggini per la sua cucina casereccia, sana e di ottima qualità gestita dai migliori chef dell’epoca.

Ad accompagnare le prelibatezze de “La Botte Divina”, l’ottimo vino offerto con le migliori etichette del territorio con la possibilità di acquistare eventualmente bottiglie Nero d’Avola di Pachino, Rosè dell’Etna o un bianco di Marsala.

L’idea del circolo enogastronomico “La Botte Divina”, è quella di mantenere la tradizione del passato offrendo prodotti sempre più gustosi ma anche quella di adeguarsi alle richieste dei clienti, soprattutto delle famiglie. E’ per questo che, grazie alla collaborazione con la vicina pizzeria “Barrumba”, da oggi è possibile gustare anche un’ottima pizza per accontentare i più piccoli.

Eventi privati e agevolazioni per i soci

Ai soci verrà offerta la possibilità di organizzare eventi privati ed utilizzare i locali per feste di compleanno, lauree o cerimonie con menù a partire da 12 € a persona (cena buffet).

Diventare soci del circolo “La Botte Divina” conviene. La famiglia Dascola prevede infatti agevolazioni per comitive e gruppi di amici. Chi torna nel locale entro 15 giorni e porta un gruppo di amici/amiche, paga la metà del prezzo del menù. Buoni omaggio per i prodotti nostrani e sconti comitiva allieteranno le serate a tema del circolo “La Botte divina”.

L’accesso al circolo è consentito ai soci.

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PER INFO E PRENOTAZIONI: 339.7941049

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