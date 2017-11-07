Quali sono le trattorie a Reggio Calabria in cui gustare gli antichi sapori? Le trattorie vere, autentiche, con la cucina dietro l’angolo che fa un tutt’uno col locale. Quelle in cui si respira aria di casa, avvolti da un clima familiare e intimo? Diciamo la verità, negli ultimi anni si è persa, la cara e vecchia abitudine di trascorrere piacevoli serate davanti ad un classico piatto di maccheroni al sugo e un buon bicchiere di vino.

Le trattorie rimaste a Reggio Calabria sono poche, anzi pochissime rispetto al passato.

Tra quelle che vantano una tradizione ultra ventennale, “La Botte Divina” rientra sicuramente a pieno titolo. Dal 1970 al 1985, negli stessi locali c’era “Al 21”, la storica trattoria guidata dalla famiglia Dascola, conosciuta dalla stragrande maggioranza dei reggini per la sua cucina casereccia, sana e di ottima qualità gestita dai migliori chef dell’epoca.

Il locale oggi: tradizione e prodotti a km0

Oggi in quegli stessi ambienti si nasconde un piccolo mondo fatto di semplicità ed autenticità che valorizza e promuove i prodotti nostrani a km0 serviti in piatti unici.

L’idea del circolo enogastronomico “La Botte Divina”, affiliato all’ASC, portata avanti da Nenè Dascola, è quella di mantenere la tradizione del passato offrendo prodotti sempre più gustosi. Tra le specialità inserite nei menù invernali, lo stocco, il cinghiale e la porchetta.

Tra le finalità dell’associazione, promuovere e tutelare il vino calabrese e nazionale attraverso serate di degustazione abbinate a piatti tipici della cucina calabrese e italiana, con particolare attenzione alla qualità e alla riscoperta della cucina del passato.

Vini di qualità e vantaggi per i soci

Ai soci verrà offerta la possibilità dunque di conoscere vini di qualità con caratteristiche uniche che favoriscono tradizioni gastronomiche diverse: rustiche e raffinate, delicate e saporite. Una gastronomia ricca di specialità culinarie, prodotti del territorio come olio di oliva, carne, pesce, frutta, formaggi e vino, dimostrando la ricchezza presente nella terra calabrese.

Diventare soci del circolo “La Botte Divina” conviene. La famiglia Dascola prevede infatti agevolazioni per le donne. Chi torna nel locale entro 15 giorni e porta un gruppo di amici/amiche, paga la metà del prezzo del menù. Buoni omaggio per i prodotti nostrani e sconti comitiva allieteranno le serate a tema del circolo “La Botte divina”.

Tradizione, autenticità e semplicità. Queste le tre parole chiave del circolo enogastronomico, considerato oggi tra le migliori trattorie presenti nel nostro territorio.

“La Botte divina” si trova in Via Arangea, 21 a Reggio Calabria.

L’accesso al circolo è consentito ai soci.

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PER INFO E PRENOTAZIONI: 339.7941049

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