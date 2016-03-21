‘La salute in movimento’, Paolo Albino: ‘Risultato importante’

Grande partecipazione per il Convegno “La salute in Movimento” tenutosi presso l’Auditorium “Calipari” al Palazzo della Regione.

Ideato da Paolo Albino, socio del Rotary Club di Reggio Calabria presieduto dal direttore della Banca d’Italia Antonio Signorello, al convegno hanno partecipato diverse scolaresche reggine che con attenzione hanno seguito l’intero evento.

Il convegno davanti a settecento studenti

Davanti a circa settecento studenti, il Convegno moderato dal professor Demetrio Albino direttore della Scuola dello Sport del CONI Calabria, è stato organizzato per sensibilizzare tutte le nuove generazioni ad uno stile di vita corretto mirato all’attività motoria sempre più carente.

Al convegno hanno partecipato diversi medici specialisti che, ognuno per le proprie competenze, hanno spiegato il rischio reale a quale si va incontro in caso di sedentarietà e mancata attività sportiva.

Gli interventi dei medici specialisti

Tra i numerosi interventi, la Dott.ssa Dal Moro dirigente medico presso il “Morelli” ha illustrato le varie malattie metaboliche mentre la biologa nutrizionista Costantino insegnante presso l’Alberghiero di Villa San Giovanni ha spiegato quale dovrebbe essere la corretta alimentazione da seguire rispetto a come si nutrono i giovani d’oggi. Successivamente ha relazionato il cardiologo dott. Zimbalatti che ha fatto presente tutte le problematiche cardiache relative alla sedentarietà e alla mancanza di attività sportiva.

Discorso a 360 gradi dell’ortopedico Lorenzo che ha invece illustrato quale effetto possono avere sul corpo umano le scorrette posture adottate durante la giornata. A completare gli interventi, il professor Paolo Albino che ha spiegato l’importanza ed i benefici dell’attività motoria sui ragazzi spaziando per tutte le attività sportive.

“Come Rotary Club mi preme ringraziare i dirigenti scolastici e tutte le scuole che hanno partecipato dandoci l’opportunità di spiegare ai giovani di oggi determinate problematiche”. Lo afferma il professore Paolo Albino al termine del Convengo. “L’obiettivo – conclude Albino – è che questo incontro si possa riproporre anche il prossimo anno, fare sport è l’essenza della vita”.

Gli ospiti istituzionali

Durante l’incontro sono intervenuti anche il vice Sindaco di Reggio Calabria Saverio Anghelone e il Consigliere Provinciale Francesco Cannizzaro.

Al termine del Convegno, come segno di ringraziamento, tutti i relatori sono stati premiati con una targa ricordo.