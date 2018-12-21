Portare uno spettacolo come “Le Dissolute Assolte” in tournée, è come muovere un carrozzone felliniano lungo il paese che suscita in chi lo incontra un sentimento contrastante, fascino e gioia, distanza e oscurità.

Già il titolo è un doppio: Dissolute (peccatrici) e Assolte (purificatrici).

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Il coraggio degli organizzatori e dell’Assessore alla Cultura di Reggio nel presentare alla città questo progetto teatrale, è stato ripagato dalla calda accoglienza e dalla festosa curiosità del pubblico che ha così potuto vedere, per l’occasione, riaperta al pubblico la grande bellezza del Salone degli Specchi di Palazzo Miramare che in queste notti e fino al 23 dicembre, diventa la perfetta location alla Eyes Wide Shut di Kubrick dove far girare le anime penitenti e gaudenti degli spettatori.

Gli spettacoli avranno inizio il primo alle 20,00 ed il secondo alle 21,30 di ogni sera, i biglietti si potranno acquistare direttamente al botteghino. Gli altri spettacoli domani 22 dicembre e domenica 23 sempre agli stessi orari.