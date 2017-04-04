Le più belle spiagge del 2017, per Skyscanner c’è anche la Calabria

Voglia d’estate? Manca poco all’inizio della stagione estiva, quando il costume da bagno prende il posto del cappotto di lana. In attesa di fare la valigia per le vostre vacanze al mare, iniziate a scegliere le vostre spiagge d’Italia preferite. Sì, perché le baie e le calette italiane sono tra le più belle del mondo, perfette per un tuffo dal sapore tropicale… a due passi da casa. La nostra penisola -si legge su Skyscanner.it- è costellata, infatti, da meravigliosi lidi, tra falesie, faraglioni, lingue di sabbia, ciottoli levigati e rocce naturali. Ecco a voi le migliori spiagge italiane del 2017!

Le spiagge italiane secondo Skyscanner

Dalle spiagge dai dolci fondali che digradano, ideali per una vacanza al mare con i bambini, alle spiagge selvagge perfette per rilassarsi lontano dalla folla. Dalla Liguria, con le sue acque color smeraldo, alla Sicilia, con le riserve naturali più selvagge, passando per la Sardegna e il suo mare dalle mille sfumature di colore… le spiagge italiane si confermano fra le migliori al mondo!

Nella classifica stilata dal portale, c’è anche la Calabria, precisamente al dodicesimo posto con San Nicola Arcella. Questa la definizione per la spiaggia calabrese: “Uno dei luoghi più incredibili del litorale occidentale della Calabria. Un angolo di costa che sembra come scolpito da un grande artista, che in questo caso prende il nome di Madre Natura. Sì perché qui si trova un arco scavato nella roccia di stupefacente bellezza, che ha dato il nome alla caletta: Spiaggia dell’Arco Magno. Questo mare regala bagni rigeneranti in un’acqua smeraldina, passeggiate nella pietra e percorsi escursionistici unici come quello dell’Isola di Dino. Come arrivare? Il miglior mezzo per raggiungerla è la macchina visto, che la spiaggia è servita dalla SS 18. Una volta sul litorale cosentino, parcheggiate in località Marinella e scendete a piedi seguendo le indicazioni”.

La classifica completa

Di seguito il dettaglio della graduatoria.



1 Tonnarella dell’Uzzo, Riserva Naturale dello Zingaro (TP) / Sicilia

2 Cala dei Gabbiani, Costa di Baunei (OG) / Sardegna

3 Cala Feola, Ponza (LT) / Lazio

4 Area Marina Protetta del Plemmirio (SR) / Sicilia

5 Marina Grande, Positano (SA) / Campania

6 Spiaggia di Capo Graziano, Filicudi, Eolie (ME) / Sicilia

7 Spiaggia di Torre Sant’Andrea, Melendugno (LE) / Puglia

8 Cala Cipolla, Domus de Maria (CA) / Sardegna

9 Fiorenzuola di Focara, Parco del Monte San Bartolo (PU) / Marche

10 Baia di Punta Rossa, Mattinata (FG) / Puglia

11 Spiaggia della Padulella, Portoferraio, Elba (LI) / Toscana

12 Spiaggia dell’Arco Magno, San Nicola Arcella (CS) / Calabria



13 Spiaggia di Mottagrossa, Riserva Naturale di Punta Aderci, Vasto (CH) / Abruzzo

14 Cala Luna, Golfo di Orosei (NU) / Sardegna

15 Spiaggia di Paraggi, Santa Margherita Ligure (GE) / Liguria