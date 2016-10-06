‘L’italiano più amato’: l’Amaro del Capo vince l’Oscar della pubblicità

Un 2016 indimenticabile quello di Amaro del Capo e dell’azienda calabrese Caffo in generale. Dopo le Olimpiadi dei superacolici e il premio come miglior liquore del 2016, arriva un altro grande riconoscimento conquistato dalla distilleria Caffo grazie ad un’azzeccata campagna pubblicitaria premiata dalla Media Key nel Press&Outdoor Key Award.

La distilleria fratelli Caffo, azienda leader nel campo dei digestivi alcolici e conosciuta in Italia e nel mondo per il Vecchio Amaro del Capo, ha trionfato, mercoledì 28 settembre 2016 a Milano, alla tredicesima edizione del Press&Outdoor Key Award, il galà promosso da Media Key, volto a supportare la creatività e l’efficacia della comunicazione pubblicitaria veicolata attraverso la stampa quotidiana e periodica, l’outdoor e le forme di comunicazione non convenzionali.

La campagna pubblicitaria è stata realizzata dall’agenzia di comunicazione Publione, da oltre sei anni partner dell’azienda Caffo, che continua a curare gli aspetti creativi e gestionali per il più corretto posizionamento del prodotto leader dell’azienda, il Vecchio Amaro del Capo.

Nuovo riconoscimento all’Amaro del Capo: è medaglia d’oro 2016

Per tutta l’estate 2016, la campagna “L’italiano più amato” è stata protagonista di una massiccia pianificazione, che ha interessato, oltre ad alcune maxi affissioni in Calabria, anche formati minori, che hanno toccato oltre 160 fra le località marittime più di tendenza in tutta Italia. Una pianificazione che ha sostenuto attivamente un claim incisivo e un visual che ha visto protagonista una femminilità moderna e seducente che sa scegliere il meglio del gusto.

Tutto questo all’interno di una campagna multimediale di grande impatto, che comprendeva numerosissimi passaggi dello spot “Freeze Your Moment” sulle reti tv Rai e Mediaset e dello spot radio su Rtl 102.5, che ha dedicato a Caffo e al Vecchio Amaro del Capo, la diffusione dell’emittente che, nei mesi estivi, ha trasferito la redazione presso la prestigiosa sede del “Caparena” di Taormina, da dove ha trasmesso, in diretta, i suoi popolari programmi, con frequenti citazioni del prodotto Caffo e dei sempre più apprezzati cocktail, che lo vedono tra gli ingredienti di base.

L’Amaro del Capo medaglia d’oro alle olimpiadi dei superalcolici

Nel corso della premiazione che ha visto presente presso l’Auditorium dell’Università Iulm a Milano un ampio pubblico di operatori del settore, Edward Voskeritchian (esperto nel commercio internazionale), a nome dell’editore di Media Key Roberto Albano, ha consegnato il prestigioso premio all’Amministratore Delegato dell’azienda Sebastiano Caffo. Per l’agenzia PubliOne hanno ritirato premio e diplomi il CEO Loris Zanelli e il Creative Director Maurilio Brini.

Il “Secolo di passione” della distilleria Caffo presentato a Milano