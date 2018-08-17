“Passando dallo Stretto di Messina – Uno sguardo sulle coste Calabro – Sicule dallo Stretto di Messina” è il tema della mostra fotografica di Rosario Cananzi, fotoreporter di Gazzetta del Sud e testimone privilegiato, attraverso le immagini, della cronaca cittadina, da quella più alta (visita di Madre Teresa di Calcutta) a quella più tragica e nera.

La mostra a Palazzo San Giorgio

La Mostra promossa dal Comune di Reggio Calabria, congiuntamente con l’Associazione Culturale Anassilaos, è stata inaugurata martedì 17 luglio presso la Galleria di Palazzo San Giorgio dove ha raccolto il consenso dei cittadini tanto da essere prorogata fino al 31 agosto.

Si tratta di otto immagini di grandi dimensioni a colori, montate su pannelli, che mostreranno un sito candidato a divenire Patrimonio dell’Unesco. Si comincia dallo Stretto con una visuale dall’Etna verso nord e l’intreccio con la Calabria fino all’Aspromonte (dal Fortino di Reggio). Si prosegue con Messina vista da Pentimele e poi ancora la costa calabra dal faro di Villa San Giovanni verso sud fino all’aeroporto di Reggio Calabria e dall’Aeroporto verso sud fino a Pellaro. É la volta poi della Costa jonica, dal Comune di Motta San Giovanni (Lazzaro), dal confine nord fino al faro di Capodarmi. Sul versante tirrenico dell’Area dello Stretto si parte da Palmi verso sud fino a Bagnara e poi ancora da Scilla verso sud fino Santa Trada.

Il percorso fotografico fino alla vallata

Questi magnifici scorci dello Stretto si concludono con la vallata del Gallico. Si tratta di un’area culturalmente coesa, densa fin dal più antico passato di rapporti economici, nonché strategica perché passaggio obbligato per le imbarcazioni che non volevano circumnavigare la Sicilia, sede ai tempi di Anassilaos di un “regno dello Stretto” fiorente e potente. Le immagini di Rosario Cananzi traducono così, sul piano visivo, sia la geografia che la storia che necessariamente ne scaturisce.