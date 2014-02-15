L’Open Day dell’ITE “R. Piria”

Si svolgerà quest’oggi presso la sede centrale dell’ ITE “Piria” di Reggio Calabria, la GIORNATA DELL’OPEN DAY, dalle ore 8,30 alle ore 18,00.Sarà una giornata ricca di attività ed eventi durante la quale il Dirigente Scolastico, Ing. Ugo Neri, insieme a studenti e docenti accoglierà il pubblico per presentare la ricca offerta formativa della Scuola.

L’istituto è proiettato verso traguardi ambiziosi ma concreti per offrire agli studenti autentiche prospettive di lavoro ma anche la possibilità di proseguire brillantemente gli studi nelle diverse facoltà universitarie.

Le attività svolte dal mese di settembre

Fin dal mese di settembre la scuola è stata impegnata in tantissime attività di rilevante valore culturale e professionale come, ad esempio: il progetto “FIXO “ svolto in collaborazione con il Ministero del Lavoro per guidare gli studenti nelle scelte future e nel collocamento professionale; il progetto “Mattinate FAI” nel quale gli alunni sono stati impegnati in qualità di “ciceroni” all’interno del Museo di RC e presso il laboratorio di restauro dei Bronzi; il progetto “Le forze armate e dell’ordine al servizio dello Stato e del cittadino” volto a preparare i discenti per i concorsi nelle Forze Armate e dell’Ordine e nella Pubblica Amministrazione. Nell’ambito del suddetto progetto si è svolta, il 4 novembre, la cerimonia dell’alzabandiera alla quale ha partecipato un plotone di allievi carabinieri e, successivamente, la visita alla Scuola allievi carabinieri di RC.Il 2013 si è concluso a Palazzo Campanella, insieme all’AVIS Provinciale di RC, con un interessante convegno: “La provincia di Reggio Calabria dalla dittatura alla democrazia”. Il Presidente dell’AVIS Provinciale Dott. Antonino Posterino si è congratulato con gli studenti poiché l’Istituto è risultato al primo posto tra le scuole reggine per il numero di donazioni di sangue.

Nel mese di gennaio gli alunni hanno partecipato agli incontri: “Finanza etica” ed “Educazione finanziaria”.Non si devono poi dimenticare le numerose attività svolte dall’Istituto nell’ambito linguistico. Al Piria si studiano le principali lingue europee – inglese, francese, spagnolo e tedesco – discipline nelle quali gli studenti hanno sempre ottenuto risultati notevoli grazie anche alle varie attività svolte all’estero ed ai corsi per le certificazioni internazionali.

Il Settore Turistico e l’accoglienza

Molto apprezzata è sempre stata la mirabile attività svolta dal Settore Turistico, soprattutto quella di accoglienza svolta in occasione di convegni, incontri e cerimonie.

L’Istituto guarda quindi all’economia ed al turismo quale binomio fondamentale per lo sviluppo del territorio e per i possibili sbocchi lavorativi dei suoi giovani.

La Scuola è dotata di moderne attrezzature e laboratori: informatica, matematica, economia aziendale, multimediale, musicale, progettazione, aula scientifica e biblioteca, offrendo agli allievi un ambiente di studio tecnologicamente avanzato e creativamente stimolante.

Integrazione ed accoglienza sono principi di natura etico-pedagogica che l’Istituto si impegna a tradurre in metodologie didattiche, in organizzazione di lavoro scolastico, in sensibilità educativa.

Gli indirizzi di studio dell’istituto

La Scuola è articolata sui seguenti indirizzi: “Amministrazione finanza e marketing” – con opzioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali” – e “Turismo”.Fedeli al motto “nella tradizione…verso l’innovazione” il Piria invita tutta la città a partecipare alla sua giornata dell’Open Day.

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