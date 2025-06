“Reggio sotto le stelle”, Romeo: “Nessun costo per il Comune e successo di pubblico”

L'assessore Romeo chiarisce rispetto alla manifestazione del 1° giugno: "Organizzata dalla CNA senza costi per il Comune. Modello da replicare, città al centro”

Grande partecipazione e apprezzamento per “Primo Giugno – Reggio sotto le stelle”, l’evento tenutosi domenica 1° giugno all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, organizzato dalla CNA Metropolitana con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Camera di Commercio. Una serata aperta al pubblico che ha saputo coniugare intrattenimento, promozione territoriale, cultura gastronomica e impegno sociale, richiamando una folla numerosa e variegata.

L’iniziativa ha posto al centro il valore identitario del bergamotto, coinvolgendo le imprese del settore della ristorazione — Mida Bar, Piro Piro, Scialò e Via Veneto — in un percorso di valorizzazione delle eccellenze locali. A dare il via alla giornata è stato un contest ideato da AIBES (Associazione Italiana Barman) che ha visto sfidarsi i migliori bartender del territorio nella creazione di cocktail identitari a base di bergamotto.

Cuore culturale dell’evento è stato il talk “Bergare”, moderato dal giornalista Pasquale Romano, che ha approfondito le prospettive della prossima edizione del progetto dedicato al bergamotto. Presenti sul palco dell’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ Antonino Tramontana (Presidente Camera di Commercio), Giovanni Laganà (Amministratore CNA Servizi), Lorenzo Labate (Presidente Confcommercio) e Antonio Maesano (Vice Direttore Coldiretti) i quali hanno offerto spunti sul ruolo strategico del bergamotto per l’economia locale e offerto anticipazioni sull’attesa edizione 2025 di Bergarè.



A sottolineare il valore dell’iniziativa anche l’Assessore del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Romeo, il quale rispetto ad alcuni rumors circolati in queste ore ha chiarito che l’evento è stato a costo zero per l’amministrazione.

“Il Comune non ha speso neanche un euro, ma è contento dell’iniziativa che CNA ha organizzato. Anzi, l’amministrazione comunale spera che questo genere di iniziative possano essere emulate in futuro da altri soggetti e possano essere proposte al Comune. Al centro dell’evento del 1 giugno è stata messa la città con le proprie risorse, anche con un talk di anteprima di Bergare 2025, con diverse partecipazioni illustri sul palco. La serata è stata aperta al pubblico a titolo gratuito e ha riscosso l’apprezzamento del pubblico”, le parole dell’assessore Romeo ai microfoni di CityNow.

Come stabilito dall’accordo di partenariato tra Comune e CNA, la manifestazione è stata realizzata senza alcun costo per le casse comunali. La Giunta, infatti, ha previsto solo il supporto istituzionale e logistico dell’Ente, concedendo gratuitamente il suolo pubblico — ad eccezione delle aree destinate a vendita o somministrazione — e contribuendo con la promozione dell’evento attraverso i propri canali e la presenza del logo comunale.

Un modello di sinergia tra istituzioni e mondo produttivo, che ha restituito alla città un evento partecipato, vivace e identitario, dando il via con entusiasmo alla stagione estiva sul lungomare reggino.