In prossimità del voto del 4 marzo 2018 il presidente Muse prof. Giuseppe Livoti la scorsa settimana aveva fatto un appello ai vari candidati calabresi per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L’invito ai candidati calabresi

Un invito che altro voleva essere nei suoi intendimenti un voler far conoscere non solo ai soci Muse ma anche a coloro i quali ne sentissero il bisogno, a prescindere dagli schieramenti, i programmi per un dibattito apartitico per essere pienamente consapevoli del voto.

Una offerta formativa – commenta Livoti – poiché ogni domenica dall’inizio di ottobre trattiamo vari argomenti che vanno dalla società attuale all’essere umani, all’arte, alla musica, alle tradizioni popolari, alla poesia e dunque trattare per un appuntamento culturale le idee e di quello che vorrebbero realizzare i vari candidati calabresi ci sembrava cosa doverosa, poiché, conoscere ed informare sono delle coordinate democratiche che dovrebbero caratterizzare anche un sodalizio culturale. Solo dunque una sana occasione di riflessione e di partecipazione domenica 18 febbraio alle ore 18 alle Muse in via San Giuseppe 19, perché la politica oggi dovrebbe essere la piu’ alta forma di servizio per il bene comune.

Il formato dell’incontro e i candidati presenti

Il format della manifestazione vedrà due parti un count down di dieci minuti in cui ogni candidato si presenterà con il programma mentre una seconda parte in cui il pubblico in un minuto potrà porre a tutti i candidati la medesima domanda. I candidati verranno chiamati a parlare dopo un sorteggio dei nomi per ordine di estrazione. Hanno aderito ed accettato l’invito: Ottavio Amaro – candidato al Senato PD – Civica Popolare – Più Europa con Emma Bonino, Nico D’Ascola – candidato alla Camera per

Pd – Civica Popolare – Emma Bonino – Insieme per l’Europa, Federica Dieni – candidata alla Camera per il Movimento Cinque Stelle, Francesca Leotta – candidata alla Camera per Lista Insieme con Partito Socialista Italiano, Giuseppe Puntillo – in rappresentanza di Massimo Ripepi candidato al Senato per Fratelli D’Italia, Tilde Minasi – candidata al Senato per la Lega.