Notte bianca dello Sport, lo sport è legalità, ecco il programma degli appuntamenti

Ventiquattro ore di sport e legalità con 29 eventi in 24 punti della città: il programma di venerdì 25 e sabato 26 settembre

di Nicolino D’Ascoli – La notte bianca sportiva, o meglio la maratona “Sport è Legalità”, comincerà domani venerdì 25 Settembre, con il primo appuntamento alle ore 15.00 presso lo Stadio “Oreste Granillo” per assistere ad un torneo di calcio a 9 fra gli studenti di molte scuole reggine che hanno aderito all’iniziativa.

Ospiti e numeri dell’iniziativa

Sarà una ventiquattro ore ricca di eventi ed incontri dove interverranno anche sportivi di rango nazionale fra i quali Alessandro Birindelli, l’amatissimo ex giocatore amaranto Nicola Amoruso ed il campione del mondo, anche lui indimenticata bandiera reggina, Simone Perrotta. Saranno inoltre coinvolti volontari, enti sportivi ed associazioni di categoria.

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Al seguito della manifestazione culturale/sportiva sarà presente Radio Studio 54Network con varie dirette, interviste ai protagonisti e tanta musica. E’ opportuno precisare che in totale saranno 29 gli eventi organizzati in 24 punti diversi dislocati in tutta la città. 18 differenti discipline la faranno da protagonista (discipline suddivise tra sport tecnici ed abilità mentali), oltre 36 ore di sport e ben 30 società sportive presenti e partecipanti.

Il forum e il triangolare di venerdì

Dopo il forum pomeridiano (location palazzo San Giorgio) di venerdì 25, che riguarderà il ruolo dello sport e della legalità nella nostra città, si scenderà in campo.

Alle ore 20.00 avrà inizio la notte bianca dello sport presso il “Granillo” con un triangolare intitolato “Sport è Legalità” che vedrà sfidarsi gli amministratori di Reggio Calabria, l’Associazione Italiana Calciatori e la rappresentativa dello sport di base della città.

Il programma completo degli eventi

QUI IL PROGRAMMA:

29 Manifestazioni organizzate – 24 Location in Città – 36 ore di sport – 18 Discipline – 30 Società sportive coinvolte

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 15.00 Stadio Oreste Granillo “Pomeriggio da Campioni” Torneo di Calcio a 9 tra le scuole calcio della Città

Ore 17.00 Stadio Oreste Granillo (Sala Stampa) Forum “Reggio tra Sport e Legalità. Istituzioni a confronto tra riflessioni e proposte”

Ore 20.00 Stadio Oreste Granillo Partita Amichevole: “Sport è Legalità” – Le squadre saranno composte da una rappresentativa dell’Associazione Italiana Calciatori e l’altra dai Politici e Amministratori di Reggio Calabria. Durante l’intervallo Ginnastica Ritmica (dalle ore 20.00 alle ore 22.00) Ore 20.30 Luna Ribelle Torneo di Burraco

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 16 Lungomare/Luna Ribelle Mini Tennis

Ore 16.30 Lido Net1 Esibizione Rugby

Ore 9.00 Pineta Zerbi Evento Sport, Animali e Cittadinanza 2

Ore 17 Piazza San Giorgio al Corso Attività motoria 0 – 24 mesi

Ore 15 Palestra Ibico Esibizione Basket in carrozzina Gare di Mini Basket Basket no Stop

Ore 15 PalaCsi Gallina Calcio a 5: I° Trofeo Reggio a Colori” Pallamano (dalle ore 18.00 alle ore 22.00)

Ore 15.00 Palestra Boccioni Gare Minibasket

Ore 15.00 Lungomare Maratona a “6 zampe “

Ore 16 Piazza San Giorgio al Corso Tiro Arco istintivo in abiti storici (dalle 16.00 alle 21.00) )

Ore 16.00 Piazza Indipendenza Tiro con l’arco (dalle ore 16.00 alle ore 21.00)

Ore 20.00 Piazza Castello Balli di gruppo (dalle 20.00 alle 00.00)

Ore 18.00 Arena Ciccio Franco Danza Sportiva

Ore 18.00 Lungomare Bike da Spinning Ride Groupcycling

Ore 17.30 Corso Garibaldi/ Lungomare I. Falcomatà Flash Mob Scuole di Danza Ore 15.00 Piazza San Giorgio Simulazione Vela

Ore 16.00 Piazza della Pace (Zona Stadio) Tornei basket e pallavolo

Ore 16.00 Corso Garibaldi/ Lungomare I. Falcomatà Pattinatori in costume 3 RAPPRESENTATIVA CALCIATORI AIC Pergolizzi; Birindelli; Falsini; Baronio; Franceschini; Vargas; Campolo; Perrotta; Artico; Cozza; Amoruso; Poli; Dilisio; Armenise; Ricciardi; Macri; Laganà; Casale. ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE HANNO ADERITO C.R. CONI CALABRIA – CSI Reggio Calabria -ASI Reggio Calabria – FIPAV Reggio Calabria – FIV Reggio Calabria – UNICEFF Reggio Calabria – Team Handball Reggio Calabria – Associazione Csi Aratea – Baby Sensory Reggio Calabria – Gruppo Sportivo Ce.Re.So. – Asd Lumaka – Polisportiva Csi Reggio a Colori – Virtus Ginnastica – Gebbione Ginnastica – Restart Ginnastica – Associazione Amici di San Francesco – Associazione Arcieri Fata Morgana – Associazione Sirio Arco Club – Associazione Arcieri “Toxotes” – Polisportiva A.P.D. Rhegion Club – Leaser Club – Accademia del Tennis – Associazione A.M.A.T.A. Luna Nuova- Gyamping – Associazione Nonni sprint – Asd Nuovi Orizzonti – Nuova Jolly – Real dance – Batuka – Centro Studi Danza -Lady Francy – Mad – Pattinaggio-società sportiva Calabria.