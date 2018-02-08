di Vincenzo Comi – Sarà contento adesso il dott. Giuseppe De Nava (in attesa ancora del suo ‘turno’), dell’inizio dei lavori di ripulitura e ripristino delle varie aree ‘violentate’ nei mesi scorsi dai soliti incivili.

Già il 18 gennaio 2018 sulle nostre pagine, scrivevamo come Reggio, con le sue strade, i suoi muri ed i suoi palazzi rimaneva e rimane ancora ‘imbrattata’ da troppo tempo, stimolando le istituzioni ad un intervento immediato.

Detto, fatto. In realtà, l’amministrazione Falcomatà aveva già in programma l’intervento di bonifica dalle scritte vandaliche. Rimaneva solo qualche dettaglio da concordare.

Gli operai al lavoro da ieri a Piazza Camagna

Dalla mattinata di ieri gli operai sono a lavoro (finalmente) per restituire decoro alla città a partire da Piazza Camagna.

“Una pulizia straordinaria per ridare decoro al sito della centrale piazza cittadina deturpata dalla impertinenza di ignoti, atti che sfigurano il decoro urbano e che sono determinati da soggetti poco inclini al rispetto delle regole di civiltà – spiega ai nostri microfoni l’assessore del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò – Veri e propri atti vandalici che non hanno risparmiato nemmeno il monumento dedicato a Biagio Camagna, per il quale dovrà essere avviato un procedimento particolare essendo un bene monumentale vincolato”.

L’intervento è stato disposto dall’assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio culturale, guidato dall’assessore Irene Calabrò, ed eseguito dalla ditta Chilà grazie al sostegno finanziario offerto da Banca Generali.

Scritte rimosse da scale, gradini e pavimentazione

Le scritte e la sporcizia sono state rimosse sulle superfici delle scalinate, sui gradini e sulla pavimentazione della piazza.

Una disposizione che segue altri interventi per il recupero delle zone degradate del centro e delle periferie nell’ambito di un programma generale finalizzato al decoro urbano.

“Ridare dignità al centro cittadino era doveroso – commenta l’assessore Calabrò – così come è importante recuperare tutte le aree deturpate e degradate della città. Questo è l’impegno che l’Amministrazione comunale ha assunto con i cittadini e che sta mantenendo con interventi costanti ed oculati. Tuttavia per raggiungere pienamente il risultato bisogna sensibilizzare i cittadini ad una cura maggiore degli spazi pubblici, troppe volte preda di atti vandalici che creano non solo degrado ma anche dispendio di risorse pubbliche”.

Le prossime aree e il messaggio di Falcomatà

L’intervento di pulizia straordinaria si estenderà ad altre aree della città (Via Marina, Teatro Cilea in primis) e sarà ultimato in poche settimane, con l’auspicio che il rispetto e l’amore per il bello prevalga sull’istinto; danneggiare la bellezza è un segno di stupidità, talvolta inconsapevole dell’impatto del gesto che si compie. Il godimento del bello ed il decoro sono e restano diritto di tutti, il nostro compito, quello di tutti noi cittadini è promuoverlo.

“Iniziano oggi i lavori di pulizia delle mura e riqualificazione delle scale di piazza Camagna – commenta il Sindaco Falcomatà in un video apparso su Facebook – Un luogo in pieno centro storico della nostra città che era stato lasciato all’incuria, al degrado e all’abbandono. Mura che erano diventati una sorta di tela per i writers della nostra città. Oggi grazie al contributo di Banche Generali che ringraziamo, speriamo che questo possa essere da stimolo anche per le altre istituzioni presenti sul territorio. Avviamo questi lavori di riqualificazione per restituire la piazza al suo antico splendore e alla piena disponibilità e fruibilità dei reggini pulita ordinata ed agibile. L’invito adesso è quello di mantenerla pulita”.

FOTO DI DOMENICO SURACI