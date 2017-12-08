Giuseppe Mangano Russo Fotografo reggino, nato a Seminara, vive a Milano, è stato premiato alla “ Mona Lisa Gallery ” con il GRAND PRIX PARIS SAINT GERMAIN DE PRES, che gli è stato consegnato a Parigi.

“Sono estremamente lusingato e grato di essere insignito di questo premio. Coloro che lo hanno ricevuto nel passato e nel presente, – ha detto Giuseppe Russo, sono tutti personaggi straordinari ed è con enorme gioia, rispetto e umiltà che accetto questo riconoscimento”.

Parigi. La Villa Lumière premia le eccellenze Made in Italy,ma soprattutto Mady in Calabria.

La cerimonia a Villa Lumière con le eccellenze italiane

Uno dei premiati del 15 novembre è stato Peppe Russo, calabrese ma milanese di adozione, fotografo d’ arte che riesce a cogliere il profilo psicologico dei soggetti da lui rappresentati ed a registrare ed imprimere atmosfere e l’anima di quei luoghi che, con maestria e padronanza tecnica, ritrae.

Chi è Giuseppe Mangano Russo?

GIUSEPPE MANGANO RUSSO

L’Artista Calabrese, nato a Seminara, vive a Milano dove esercita l’Arte della Fotografia in Eventi di Moda e del mondo dello spettacolo.

Di recente ha preso parte, in qualità di Fotografo di Scena, al Film“ l’Altra faccia del destino” del Regista Francesco Spagnolo.

Ha partecipato come Fotografo Ufficiale a vari Concorsi di Bellezza Nazionali ed Internazionali: Miss The Globe a Scutari in Albania, Ragazza Moda e Spettacolo, The Best Model of Europ, La più bella delle Miss Una ragazza per il Cinema, Miss Bergamotto, Miss Stella del Sud Moda e Fotogenia, Miss e Mister Europa, The Look of the Year, Miss Mondo, Miss Universo,Miss Italia.

Un omaggio a Seminara con le modelle dei cinque continenti

“La grandezza di Seminara abbraccia le bellezze del mondo” , dicono, il talento di Giuseppe Mangano Russo ha immortalato modelle e prodotti artigianali dell’Arte della Ceramica.

Le bellezze dei 5 continenti erano rappresentate dalle modelle: Hajar Bellari del Marocco, Viktoriya Hruminska dell’Ucraina, Mary Labaleine delle Isole Seychelles, Valeria Mancusi della Colombia, e Mali Mun della Malaysia.

L’iniziativa del Fotografo che vive a Milano, ha voluto essere un degno omaggio al paese natio, dove la storia locale s’intreccia all’amicizia che lega la gente alla propria identità di appartenenza.

Giuseppe Mangano Russo è un Artista di raro talento che corre sempre più sull’onda dell’entusiasmo di un pubblico sempre più folto che lo segue con crescente attenzione ed affetto.

”Per maestri ho avuto i miei occhi ”soleva ricordare Michelangelo Antonioni ed anche il maestro Russo.

Photo Peppe Russoseminara

Abiti di Adriana Scopelliti e Angela Arcifa

Credits: Maria Teresa Prestigiacomo Critico d’Arte Maria “Accademia Euromediterranea delle Arti”

Enza Mignacca “Vanity Associazione della bellezza”

Mona Lisa Gallery ; Cafè de la Paix ; Cafè de Flore