Parte la settima edizione del festival CsiSportinfest
Il calendario della settima edizione sarà presentato nel Salone dei Lampadari: aprirà l'Happy Meal Sportcamp con gli atleti di Rio 2016
27 Settembre 2016 - 17:38 | di Redazione
Mercoledì 28 settembre p.v., alle ore 11.15 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio sarà presentato il calendario degli appuntamenti della settima edizione del festival nazionale dello sport educativo, CsiSportinfest, che si terrà a Reggio Calabria dal 1 al 28 ottobre 2016.
Sono previsti gli interventi di:
- Giuseppe Marino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria;
- Antonino Zimbalatti, Assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria;
- Maurizio Condipodero, Presidente regionale del Coni Calabria;
- Ignazio Giuseppe Bognoni, Presidente del Csv “Dei Due Mari”;
- Lidia Caracciolo, Responsabile Area Prevenzione del Ce.Re.So.;
- Eleonora Scrivo, Responsabile ActionAid Reggio Calabria.
In particolare saranno svelati i dettagli dell’iniziativa di apertura del festival, ossia l’Happy Meal Sportcamp , che si terrà nella nuova Piazza Duomo di Reggio Calabria, del prossimo 1 ottobre, che vedrà la partecipazione degli atleti del Team Italia alle Olimpiadi di Rio 2016: Alessandro Fabian, Carlotta Ferlito ed Edwige Gwend. Testimonial dell’evento: la pallavolista iridata Maurizia Cacciatori.
Inoltre, negli appuntamenti del festival saranno presentati due iniziative uniche in Italia: la BiblioSport, prima libreria in palestra, al PalaCsi di Gallina, e un App che renderà disponibili sui propri smartphone le aree cardioprotette della Città in ottemperanza della Legge Balduzzi sulla dotazione obbligatoria del defibrillatore automatico nelle strutture sportive.
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