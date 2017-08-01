Il locale di via Crisafi passa da 40 a 100 posti e a settembre diventa pub, braceria e pizzeria: parla il titolare Massimo Falcone

Tutto nasce dalla passione per la cucina.

“Non ho mai considerato la mia attività come un vero e proprio lavoro – spiega Massimo Falcone, titolare di Passion me_eat – Piuttosto come un’arte, una professione che viene dal cuore. Deliziare il palato di chi assaggia i nostri piatti rappresenta una grande soddisfazione. Il nome “Passion me-eat”? Ha più significati. Meat significa carne ma si pronuncia ‘meet’ che vuol dire ‘incontro’ ed infine il nome gioca col concetto di me-eat ovvero ‘mangiami’”.

Il locale di via Crisafi: da 40 a 100 posti

Nato nel 2015, Passion me_eat, Via Crisafi 36 a Reggio Calabria, si presenta ai clienti come tavola calda con 40 posti a sedere. Nel tempo cresce la voglia di apportare alcuni cambiamenti che potessero far crescere l’attività. Oggi Passion me_eat può ospitare fino a 100 posti a sedere.

“Cerco sempre di variare. Nel nostro locale è possibile trovare piatti tipici e caserecci, quelli ‘della nonna’, ma anche piatti elaborati, sia nel gusto che nella presentazione ed infine piatti dai sapori multietnici. I nostri tagli – spiega Massimo Falcone – vanno dai classici come costate, filetto, fiorentine, black angus, argentina, ai tagli più particolari come la picanha o il tomahawk e altre che sveleremo a settembre. Tra i tanti ‘piatti forti’, il cous cous, il riso nero, le insalate di orzo, farro o di grano kamut o la classica parmigiana fatta come si faceva una volta. E ancora pasta al forno con le polpette, involtini ripieni e gli intramontabili piatti, trippa e pesce stocco. Un menù completo che offre carni scelte e soprattutto frollate, procedura molto importante per la tenerezza della carne”.

Oltre alla tavola calda (aperta tutti i giorni a pranzo) Passion me_eat aprirà anche a cena come pub – braceria – pizzeria con forno a legna.

“A settembre, in occasione delle festività mariane, inaugureremo il nuovo locale nella nuova veste di Pub – Braceria – Pizzeria con un menù ampio e sempre in continua evoluzione. Abbiamo cambiato anche l’arredamento con un tocco più industrial utilizzando materiali come ferro, mattoni a vista e legno. Molto di quello presente all’interno dei locali è fatto a mano, per questo Passion me-eat è unico nel suo genere. Organizzeremo spettacoli e serate di cabaret e musica live. Vogliamo divertire e offrire la possibilità di trascorrere una serata all’insegna della musica e del buon cibo.”

L’inaugurazione di settembre

Passion me_eat aprirà le danze con Meriam Jane, grande artista reggina. Parteciperà all’’inaugurazione anche Pasquale Caprì.

“La sfida più grande – conclude Massimo Falcone – è quella di creare qualcosa di speciale, un piatto mai visto prima dai sapori unici. Tra gli obiettivi da raggiungere rientra anche un progetto dedicato all’organizzazione di manifestazioni culinarie con ospiti e critici importanti creando, perché no, un master chef tutto reggino…”

Non rimane che aspettare settembre per scoprire le tante novità di “Passion me_eat”.

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