Sagra, Corrida di San Martino, processione con i doni al Santo Patrono, concerto e fuochi d'artificio: il programma dell'11 e 12 novembre a Portigliola

Due giorni di festeggiamenti in onore di San Leonardo: così il Comitato Festa di Portigliola – con il patrocinio ed il contributo dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rocco Luglio – celebra anche quest’anno il Santo Patrono della cittadina.

Il rituale civile, che andrà di pari passo con quello religioso, vanta un programma già denso di appuntamenti.

Sabato 11 novembre: sagra e Corrida di San Martino

Sabato 11 novembre, stante la coincidenza con la festa di San Martino, si terrà a Piazza Garibaldi una sagra dal sapore tipicamente autunnale, con frittole, salsiccia, caldarroste e buon vino novello.

Seguirà, alle 21.00, l’imperdibile “Corrida di San Martino” giunta ormai alla sua seconda edizione. Per iscriversi è sufficiente comunicare le proprie generalità e le caratteristiche dell’esibizione al “Bar da Peppe”, in piazza Garibaldi a Portigliola, o telefonare al numero 0964 313812 dalle 7.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

La partecipazione è gratuita e al primo classificato, che verrà decretato dal pubblico presente, andrà un premio in denaro. Al secondo e al terzo classificato andrà una targa ricordo offerta dal Comitato Festa.

Domenica 12 novembre: rito religioso e doni al Santo

I festeggiamenti proseguiranno domenica 12 novembre con il rito religioso, durante il quale – come vuole una tradizione che si è consolidata in questi anni – l’Amministrazione comunale farà tre doni al Santo Patrono, affinché San Leonardo vegli sulla cittadina: il cero, simbolo di luce e di vita, per chiederne la benedizione; la chiave di Portigliola, perché la custodisca e la protegga; il grano perché la renda rigogliosa e prospera.

Un evento suggestivo ed emozionante, a cui anche quest’anno parteciperà l’Arma dei Carabinieri in prestigiosa alta uniforme. Ad essa, e ai militari della Stazione di Locri, va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.

Dopo la processione, alle 21.00, piazza Garibaldi ospiterà il concerto della cover band “Celentanoide e i ribelli del sud”, un gruppo capitanato dal talentuoso Fabrizio Zingaro: un vero e proprio show che offrirà due ore di assoluto spettacolo, intrattenimento e coinvolgimento del pubblico. Non solo musica, ma anche gag e divertimento.

Portigliola saluterà San Leonardo con il tradizionale ballo del cavalluccio e l’intramontabile spettacolo pirotecnico.