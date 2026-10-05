Il post della Reggina sulla pagina social, dopo la sconfitta con il Trapani

Il solito capannello a fine partita, con Marco Marchionni al centro e i calciatori della Reggina attorno ad ascoltare. Non si conoscono i contenuti del confronto avvenuto dopo la sconfitta contro il Trapani, ma è facile immaginare che il tecnico abbia ribadito alla squadra gli stessi concetti espressi poco dopo in sala stampa.

La battuta d’arresto di Capaci ha rappresentato il primo stop stagionale per gli amaranto, arrivato dopo cinque vittorie consecutive. Una partita nella quale la Reggina non è riuscita a esprimersi sui livelli mostrati nelle precedenti giornate, trovando davanti un Trapani organizzato, aggressivo e capace di limitare quasi completamente le iniziative offensive della squadra reggina.

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Il messaggio dello staff appare comunque chiaro: analizzare gli errori, senza perdere fiducia nel percorso intrapreso. Un concetto ribadito anche oggi attraverso i canali social ufficiali del club. “I grandi percorsi nascono anche dalle cadute. Testa alta, gli amaranto si sono già rialzati…“, si legge nel post pubblicato dalla Reggina.

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Un messaggio che prova a trasformare la prima sconfitta della stagione in un passaggio utile per la crescita della squadra. Il calendario, del resto, non concede troppo tempo per riflettere: mercoledì gli amaranto torneranno subito in campo per la Coppa Italia contro la Nuova Igea, prima del nuovo appuntamento di campionato con la Vibonese.